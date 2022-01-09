«У нас такое же сырьё есть». Какой белорусский минерал идеально подходит для импортозамещения?
Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Константин Тепляков, председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Можно сказать, что есть у нас на территории Могилевщины и особые виды полезных ископаемых, которые требуют большего приложения сил всех специалистов. Взять, например, трепел.
Всего в 40 километрах от Костюковичей, в Хотимском районе, есть месторождение «Стальное» – самая восточная точка Беларуси. До границы с Россией – всего 6 километров.
Дмитрий Королев, руководитель предприятия по переработке трепела:
Здесь тоже когда-то было древнее море, которое уходило, приходило. Оставались моллюски, микроводоросли, которые за 40 миллионов лет превратились в минералы. То есть кристаллизовались и превратились в такой уникальный минерал. У нас трепел полностью биогенного происхождения.
Больше 10 лет назад заказчиком разработки этого месторождения выступила Национальная академия наук Беларуси. Ученые вдоль и поперек изучили выдающиеся свойства трепела и планировали использовать его в животноводстве – добавлять в корм животным как абсорбент, тем самым полностью заменить использование импортных.
Дмитрий Королев:
Наш трепел представляет собой именно такую вот мягкую структуру, в отличие от российских и словацких цеолитов. У них основное, получается, вулканического происхождения минералы, которые не усваиваются животными и растениями. То наш цеолит именно биогенного происхождения, который очень хорошо усваивается.
Исследования доказывают, что введение трепела в комбикорм не только в целом оздоравливает скот, но и увеличивает надои и привесы. Такой подход давно используют во всех передовых сельскохозяйственных странах. В Беларуси же за 10 лет отечественный трепел, мягко говоря, так и не прижился. Инвестиционный проект, где часть денег выделена из госбюджета и солидная сумма потрачена на научные исследования, обещал придать здоровый импульс всему животноводству страны.
Но на деле белорусский минерал в корм животным добавляют единицы сельхозпредприятий. Завод задействован всего на треть своих мощностей. Сегодня здесь производят около 300 тонн в месяц, а могли бы полторы тысячи. Уникальный минерал, тот, что сама природа подарила Беларуси, пылится под ногами.
Константин Тепляков:
То, что мы имеем, мы должны использовать наиболее рационально и по-хозяйски. Ведь неправильно покупать какие-то материалы или какое-то сырье за границей, например, в той же Украине, и привозить сюда, платить деньги, если у нас такое же сырье есть на территории. Это не по-хозяйски. Лучше эти средства вложить в какую нибудь горнодобывающую отрасль либо производство строительных материалов и развивать производство здесь у себя.
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