«У нас такое же сырьё есть». Какой белорусский минерал идеально подходит для импортозамещения?

Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Тепляков, председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Можно сказать, что есть у нас на территории Могилевщины и особые виды полезных ископаемых, которые требуют большего приложения сил всех специалистов. Взять, например, трепел.

Всего в 40 километрах от Костюковичей, в Хотимском районе, есть месторождение «Стальное» – самая восточная точка Беларуси. До границы с Россией – всего 6 километров.

Дмитрий Королев, руководитель предприятия по переработке трепела:

Здесь тоже когда-то было древнее море, которое уходило, приходило. Оставались моллюски, микроводоросли, которые за 40 миллионов лет превратились в минералы. То есть кристаллизовались и превратились в такой уникальный минерал. У нас трепел полностью биогенного происхождения.

Больше 10 лет назад заказчиком разработки этого месторождения выступила Национальная академия наук Беларуси. Ученые вдоль и поперек изучили выдающиеся свойства трепела и планировали использовать его в животноводстве – добавлять в корм животным как абсорбент, тем самым полностью заменить использование импортных.

Дмитрий Королев:

Наш трепел представляет собой именно такую вот мягкую структуру, в отличие от российских и словацких цеолитов. У них основное, получается, вулканического происхождения минералы, которые не усваиваются животными и растениями. То наш цеолит именно биогенного происхождения, который очень хорошо усваивается.