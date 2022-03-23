Прямой эфир

«Организовано до мелочей». Мотострелки оборудовали несколько сторожевых постов для усиления охраны границы Беларуси

23 марта 2022 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская армия продолжает усиливать государственную границу. Батальонные тактические группы надежно прикрывают рубежи на юге страны, нередко со сменой позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель – не допустить проникновения в Беларусь диверсионно-разведывательных групп и предотвратить возможные провокации.

«Организовано до мелочей». Мотострелки оборудовали несколько сторожевых постов для усиления охраны границы Беларуси-1

Так, на одной из позиций закрепилось подразделение механизированной бригады. Мотострелки оборудовали в том числе несколько сторожевых постов. Задачи выполняют в тесной связке с пограничниками местной заставы.

«Организовано до мелочей». Мотострелки оборудовали несколько сторожевых постов для усиления охраны границы Беларуси-3

Андрей Ковзов, командир мотострелкового взвода:
Пост оборудован с целью недопущения прорыва участка границы. Сейчас его задача – наблюдение, в первую очередь за различными беспилотными летательными аппаратами, недопущение действий диверсионно-разведывательных групп. В случае нештатных ситуаций, боевых действий сторожевой пост занимает круговую оборону и обороняет участок местности.

«Организовано до мелочей». Мотострелки оборудовали несколько сторожевых постов для усиления охраны границы Беларуси-5

Павел Ковалюк, начальник пограничной заставы:
Взаимодействие с данным подразделением организовано до мелочей. Определен совместный порядок действий при нарушении государственной границы, других ситуациях, требующих немедленного реагирования.

«Организовано до мелочей». Мотострелки оборудовали несколько сторожевых постов для усиления охраны границы Беларуси-7

Также на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска.

# Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Аляксандр Карлюкевiч: «Апошнія месяцы паказалі, што пісьменнікам зноў трэба станавіцца салдатамі слова»
22 марта 2022 21:05

Аляксандр Карлюкевiч: «Апошнія месяцы паказалі, што пісьменнікам зноў трэба станавіцца салдатамі слова»

«Это не так далеко от наших границ». Кубраков о последствиях невыученных уроков истории
22 марта 2022 20:52

«Это не так далеко от наших границ». Кубраков о последствиях невыученных уроков истории

«Об этом говорил Президент, и я вам официально заявляю». Вольфович о защите Беларуси только на своей территории
22 марта 2022 20:50

«Об этом говорил Президент, и я вам официально заявляю». Вольфович о защите Беларуси только на своей территории