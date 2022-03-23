«Организовано до мелочей». Мотострелки оборудовали несколько сторожевых постов для усиления охраны границы Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская армия продолжает усиливать государственную границу. Батальонные тактические группы надежно прикрывают рубежи на юге страны, нередко со сменой позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная цель – не допустить проникновения в Беларусь диверсионно-разведывательных групп и предотвратить возможные провокации.

Так, на одной из позиций закрепилось подразделение механизированной бригады. Мотострелки оборудовали в том числе несколько сторожевых постов. Задачи выполняют в тесной связке с пограничниками местной заставы.

Андрей Ковзов, командир мотострелкового взвода:

Пост оборудован с целью недопущения прорыва участка границы. Сейчас его задача – наблюдение, в первую очередь за различными беспилотными летательными аппаратами, недопущение действий диверсионно-разведывательных групп. В случае нештатных ситуаций, боевых действий сторожевой пост занимает круговую оборону и обороняет участок местности.

Павел Ковалюк, начальник пограничной заставы:

Взаимодействие с данным подразделением организовано до мелочей. Определен совместный порядок действий при нарушении государственной границы, других ситуациях, требующих немедленного реагирования.