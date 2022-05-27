День основания Петербурга и патентование скотча. Чем известно 27 мая в истории?

Сидор Огуречник

27 мая отмечается народный праздник Сидор Огуречник. Православные верующие в этот день чтут память мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора Ростовского. Люди назвали этот праздник «бокогреем», потому что с этого дня переставали дуть холодные ветра. На Сидора было принято высаживать огурцы, а их урожай предсказывали по погоде. Ясный день сулил много овощей летом. 27 мая 1930 года был запатентован скотч

Американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеящуюся ленту – 27 мая 1930 года. Как-то раз в автомастерской Дрю заметил, что при покраске кузовов в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветами, разделительные линии получались неаккуратно. Изобретатель пообещал что-нибудь придумать. Через некоторое время Ричард принес маляру клейкую ленту шириной 5 сантиметров с пластырем по краям. При испытаниях эта лента скукожилась из-за некоторых недоработок. На процесс усовершенствования ушло около 5 лет – только в 1930 году первый рулончик скотча с успехом прошел испытания. День изобретения шпрот

27 мая считается также днем изобретения шпрот. В 1890 году на окраине Риги на Малой Молочной улице в коптильне первый раз придумали уложить копченую рыбку в жестяные банки и залить маслом. Все же права на изобретение продукта оспаривают некоторые другие рыбацкие страны: Германия, Дания и Норвегия. Важно понимать, что существует рыба, которая называется европейский шпрот. А есть способ приготовления шпрот – это любая мелкая копченая рыбка, залитая маслом в жестяной банке. Для приготовления используется килька, салака и другая некрупная рыба. Традиционно к шпротам относят пресервы со сроками хранения до года. Прошло много лет с тех пор, когда баночка шпрот была дефицитным товаром и символом праздничного застолья. Тем не менее народная любовь к шпротам по-прежнему крепка. 27 мая 1703 года началась история Санкт-Петербурга

История Санкт-Петербурга началась в 1703 году – именно тогда, 27 мая, Петр I основал будущую Северную столицу на землях, отвоеванных у Швеции. Назван город в честь апостола Петра. В 1712 году Питер стал столицей России вместо Москвы. В начале XX века Петербург оказался центром революции 1905 года, затем Февральской и Великой Октябрьской. Благодаря этому факту за ним закрепилось неофициальное название – город трех революций. В настоящее время Санкт-Петербург носит негласный статус культурной столицы России, что вполне обоснованно – 36 культурно-исторических комплексов города включены в список исторического наследия ЮНЕСКО, в нем более 200 музеев, 2 000 библиотек и 100 театров. День защиты от Солнца