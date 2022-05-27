Настенька из «Морозко» или Жасмин из «Алладина». Как красиво повязать платок на волосы?

Елизавета II, Настенька из «Морозко», Жасмин из «Алладина». Шикарные летние образы можно создать по взмаху платочка. Без него в знойном городе никуда. Как собрать локоны в жару? Ловите уроки красоты.

Алла Юрчик, стилист:

Желательно, чтобы у вас была резинка. Фиксируем, делаем красивый узелок и стараемся, чтобы кончики были на параллельном расстоянии, свисали вниз – так выглядит более эстетично. Мы показали модный вариант, как можно обыграть платок.

Летний вайб дополнят пышные сатиновые резинки, фруктовые крабики и брутальные банданы из нулевых! Оставляйте прядки у лица и экспериментируйте с прическами. С эффектными ободками в виде чалмы на горизонте будет солнечно, как на турецком берегу. Кожаные, бархатные, с россыпью камней – пересмотрите показы Dolce & Gabbana.

Алла Юрчик:

Платок вплетаем в косу, для этого мы должны его сложить вот таким аккуратным способом – ширина не больше 5 сантиметров. Аккуратно прикладываем и теперь подворачиваем волосы с одной стороны и со второй. Можно сюда обыгрывать бант, добавлять широкую объемную резинку. Аккуратно распределяем. Это летний романтичный образ. Получилось очень нежно, изящно. Платок – одна из самых приятных и выгодных инвестиций. Сказочная коса Аленушки в мгновение превращается во французский небрежный пучок или в высокий стильный хвост. Главное – прихватить с собой шпильки и невидимки. Они остаются в центре внимания – 5-10 не будут лишними. А когда еще полетать в облаках, если не летом?

Алла Юрчик:

Для пучка мы оставляем вот такую гулечку, затем ту же ленту или платочек аккуратно завязываем таким образом. Хвост можно подворачивать, закалывать сверху, оборачивать. Здесь вариантов очень много. Оставляем кончики здесь, делаем бантик сверху, сбоку, снизу – на ваше усмотрение.