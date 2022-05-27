«На «Славянском базаре» будут все!» Глеб Лапицкий о предстоящем фестивале искусств в Витебске

Новости Беларуси. Главным культурным событием лета по традиции станет «Славянский базар в Витебске». Билеты давно в продаже, организаторы обещают много интересного. Чем удивит фестиваль в 2022-м, узнаем от человека, который знает о главном культурном форуме страны больше всех остальных. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий. Александр Меженный, ведущий:

Зная, что традиций очень много на фестивали, тем не менее всегда всех интересует, что будет нового. «Новое придумать на фестиваль очень сложно»

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Вопрос самый главный, самый традиционный. На него мы отвечаем весь 31 год. Новое придумать на фестиваль очень сложно. Мои взрослые коллеги, когда приходит молодой человек с какими-то идеями, говорят, что мы это делали в 1995-м, потом повторяли это в 2002-м. Тем не менее фестиваль вместе со временем развивается. У нас открываются отдельные молодежные площадки, в этом году это будет площадка у Концертного зала Витебска, которую мы будем позиционировать как фестивальный open-air. У нас будет большое цирковое шоу, у нас будет 8 больших составных гала-концертов на сцене Летнего амфитеатра. Что самое главное? Что тот, кто хочет увидеть программу фестиваля, надо развернуться не только в сторону Летнего амфитеатра, а посмотреть и театральные, и сольные концерты, и хореографические концерты. Все это будет проходить на «Славянском базаре», который пройдет с 13 по 18 июля. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Слава богу, что на «Славянском базаре» старое на забывают, потому что это всегда что-то родное, душевное и очень хорошее. Что по поводу продажи билетов? Есть ли ажиотаж на какие-то мероприятия определенные? Что зрители сейчас для себя в основном выбирают? Слава богу, открылись границы с Россией

Глеб Лапицкий:

Как раз сегодня у нас по билетам закрываются некоторые сектора церемонии открытия и церемонии закрытия. Это говорит о том, что, безусловно, не могу сказать, что ажиотаж, но приобретение билетов идет, есть разные системы лояльности. И по безналичному, и по наличному расчету. Хочется сказать, что, слава богу, открылись границы и с Россией, их туристы приезжают к нам, потому что наш фестиваль – это не просто культурное событие, а туристический продукт, под который люди строят свой отпуск и приезжают к нам. Мы в этом качестве его и развиваем. Александр Меженный:

Я тоже уже графики раздвигаю, планирую приехать. Кого я там увижу? Всех интересуют звезды номер один. «На «Славянском базаре» будут все»

Глеб Лапицкий:

На «Славянском базаре» будут все. У каждого звезда – это свой артист. Можно посмотреть, открыть официальный сайт, вы там увидите и Григория Лепса, и Таисию Повалий, и Ларису Долину, и наших белорусских артистов, и европейских артистов – группу Arabesque. У каждого это свое. Кто-то придет на филармоническую программу и насладится высоким искусством бандонеониста из Италии или Дидюли. И, конечно, это театральная программа, в которой мы в этом году перешли только на репертуарные спектакли.

Ольга Бурлакова:

В основном поклонники «Славянского базара» ассоциируют фестиваль с музыкой, с вокалом, с каким-то таким проведением своего досуга. Но есть же еще, помимо этого, много других мероприятий, интересных, новых, оригинальных, неожиданных. Давайте об этом расскажем. «Весь город превращается в фестивальную площадку» Глеб Лапицкий:

Да, безусловно, наш фестиваль – это один из тех фестивалей, который может не только создавать коммерческую основу, продавать билеты, но и создавать эту атмосферу в городе. И вместе с республиканским оргкомитетом, городскими и областными властями у нас это уже из года в год получается, будет продолжаться фест «На семи ветрах». В рамках Союзного государства пройдет народный open-air на Пушкинской площади «Гуляй народ», где будут исполняться народные песни. Будет звучать совершенно разная народная музыка, мы проводим и духовные проекты – «Славянский благовест» в нашем кафедральном соборе. То есть весь город превращается в фестивальную площадку. Многие говорят, что даже если нет возможности попасть на какой-то из концертов, просто приедь в Витебск – и ты ощутишь эту фестивальную атмосферу. Александр Меженный:

А что касается конкурсной программы традиционной, то есть это взрослый и детский конкурсы? «Наш детский конкурс отмечает свое 20-летие»