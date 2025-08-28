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Правительство продлило до 1 апреля 2026-го запрет на ввоз отдельных товаров из Литвы

28 августа 2025 08:36
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Правительство продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок государственной границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство продлило до 1 апреля 2026-го запрет на ввоз отдельных товаров из Литвы-2

Мера вынужденная и принята для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литвы. В списке запрещенных товаров – полтора десятка позиций. 

# Беларусь-Литва # Государственная граница Беларуси

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