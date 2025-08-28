Правительство продлило до 1 апреля 2026-го запрет на ввоз отдельных товаров из Литвы

Правительство продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок государственной границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок государственной границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мера вынужденная и принята для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литвы. В списке запрещенных товаров – полтора десятка позиций.