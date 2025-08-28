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Успение Пресвятой Богородицы – во всех храмах Беларуси проходят торжественные литургии

28 августа 2025 10:35
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Православные верующие отмечают великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Церковь верит, что Дева Мария воскресла на третий день после своего Успения и вознеслась на небеса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успение Пресвятой Богородицы – во всех храмах Беларуси проходят торжественные литургии-2

В этом предании заключена христианская истина о грядущем всеобщем воскресении людей в день Второго пришествия Господа. В этот день во всех храмах проходят торжественные литургии. У православных завершился и двухнедельный Успенский пост. 

Успение Пресвятой Богородицы – во всех храмах Беларуси проходят торжественные литургии-4

Наша Матерь Божья, она всегда послушает, покажет и всегда поможет. 

Успение Пресвятой Богородицы – во всех храмах Беларуси проходят торжественные литургии-6

Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:
Когда Пресвятая Богородица жила на этой земле, она могла помогать тем, кто был возле нее. Но когда она ушла из этого дольнего мира в горний мир, в невидимый мир, в духовный мир, она сейчас слышит каждого человека. Вот сегодня, в этот день, миллионы людей во всех храмах православных возносят молитву к Пресвятой Богородице, и она слышит каждого.

Сегодня следует оставить домашние дела, связанные с бытом. В народе праздник Успения совпадает со сбором урожая, но «на Пречистую» полевые хлопоты принято отложить.

# Игорь Коростелев # Православные в Беларуси

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