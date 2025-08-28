Международный чемпионат пограничных ведомств стран СНГ по служебному биатлону прошёл в Гродно

Масштабное событие состоялось в Гродно. Международный чемпионат пограничных ведомств стран СНГ и открытый чемпионат Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по служебному биатлону провели на базе войскового стрельбища «Беляны», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат стартовал с торжественной церемонии у мемориала «Погибшим, но не побежденным воинам-пограничникам Белорусского пограничного округа». После на старт вышли лучшие представители силовых ведомств Беларуси, России и Казахстана. Соревнования стали настоящим испытанием мастерства, выносливости и слаженности командной работы.

Владимир Моисеенко, заместитель председателя Координационной службы СКПВ:

Сегодня в Гродно стартовал чемпионат пограничных ведомств государств – участников Содружества независимых государств по служебному биатлону. В этом году спортивные мероприятия проведены в Республике Казахстан, Российской Федерации, сейчас в Республике Беларусь, следующее у нас запланировано в Республике Таджикистан. Спортивные мероприятия, которые проводятся под эгидой Совета командующих, воспитывают не только качества, необходимые пограничникам, морально-психологические и физические, но в том числе способствуют и укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между пограничными ведомствами. Спортивные соревнования на то они и спортивные – в них побеждает сильнейший.

Сергей Литовчик, участник команды органов пограничной службы Беларуси:

Собрались сильные ребята, эмоции очень сильные. Душе хорошо, так должно быть. Уверенный шел, но чуть-чуть боялся за стрельбу, но все сложилось. Боялся, главное, не промазать. Я быстро не стрелял. Ну, думаю, лучше попаду, чем в штрафные круги, было бы тяжело догонять. А так все сложилось. Когда первый, это душе морально хорошо.