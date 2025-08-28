Международный чемпионат пограничных ведомств стран СНГ по служебному биатлону прошёл в Гродно
Масштабное событие состоялось в Гродно. Международный чемпионат пограничных ведомств стран СНГ и открытый чемпионат Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по служебному биатлону провели на базе войскового стрельбища «Беляны», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чемпионат стартовал с торжественной церемонии у мемориала «Погибшим, но не побежденным воинам-пограничникам Белорусского пограничного округа». После на старт вышли лучшие представители силовых ведомств Беларуси, России и Казахстана. Соревнования стали настоящим испытанием мастерства, выносливости и слаженности командной работы.
Владимир Моисеенко, заместитель председателя Координационной службы СКПВ:
Сегодня в Гродно стартовал чемпионат пограничных ведомств государств – участников Содружества независимых государств по служебному биатлону. В этом году спортивные мероприятия проведены в Республике Казахстан, Российской Федерации, сейчас в Республике Беларусь, следующее у нас запланировано в Республике Таджикистан.
Спортивные мероприятия, которые проводятся под эгидой Совета командующих, воспитывают не только качества, необходимые пограничникам, морально-психологические и физические, но в том числе способствуют и укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между пограничными ведомствами. Спортивные соревнования на то они и спортивные – в них побеждает сильнейший.
Сергей Литовчик, участник команды органов пограничной службы Беларуси:
Собрались сильные ребята, эмоции очень сильные. Душе хорошо, так должно быть. Уверенный шел, но чуть-чуть боялся за стрельбу, но все сложилось. Боялся, главное, не промазать. Я быстро не стрелял. Ну, думаю, лучше попаду, чем в штрафные круги, было бы тяжело догонять. А так все сложилось. Когда первый, это душе морально хорошо.
Сергей Писаный, представитель региональной антитеррористической структуры ШОС:
Мы специально пригласили сюда представителей государств, которые не являются членами СНГ, чтобы они, в первую очередь, посмотрели, как можно и нужно организовывать спортивные мероприятия. И мы рады, что на наше приглашение совместно с Координационной службой Совета командующих погранвойсками СНГ откликнулись, наши пакистанские друзья, есть представитель и погранведомства Китайской Народной Республики, а в перспективе мы рассчитываем со следующего года, если все сложится благополучно, принять уже участие в качестве спортивных команд государства.
Участники турнира провели два напряженных дня, наполненных борьбой, концентрацией и максимальной самоотдачей. Кульминацией турнира стала командная эстафета – самый динамичный и зрелищный этап соревнований. Именно здесь решилась судьба командного первенства.