Лукашенко – Чернецкому: то, что происходит в нашем кинематографе, – это позорище

Кадровые перестановки в Министерствах, дипкорпусе, на крупных предприятиях и не только. Президент согласовал кандидатуры на вакантные должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новым руководителем Министерства культуры стал Руслан Чернецкий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из всех искусств для нас важнейшим является, конечно, кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, – это просто позорище. Это недопустимо. Почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание.