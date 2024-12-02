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Лукашенко – Чернецкому: то, что происходит в нашем кинематографе, – это позорище

02 декабря 2024 13:50
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Кадровые перестановки в Министерствах, дипкорпусе, на крупных предприятиях и не только. Президент согласовал кандидатуры на вакантные должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новым руководителем Министерства культуры стал Руслан Чернецкий.

Лукашенко – Чернецкому: то, что происходит в нашем кинематографе, – это позорище-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из всех искусств для нас важнейшим является, конечно, кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, – это просто позорище. Это недопустимо. Почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание.

Лукашенко – Чернецкому: то, что происходит в нашем кинематографе, – это позорище-4

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Второй момент – это взаимодействие с нашими партнерами, с Российской Федерацией, со странами СНГ, потому что нас любят, ждут, нас хотят видеть, на нас даже хотят равняться. У нас очень много произведений, которые мы все прекрасно знаем, а они не знают. Это надо исправлять.

# Александр Лукашенко # Руслан Чернецкий # Министерство культуры Беларуси

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