Лукашенко – Чернецкому: то, что происходит в нашем кинематографе, – это позорище
Кадровые перестановки в Министерствах, дипкорпусе, на крупных предприятиях и не только. Президент согласовал кандидатуры на вакантные должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новым руководителем Министерства культуры стал Руслан Чернецкий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из всех искусств для нас важнейшим является, конечно, кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, – это просто позорище. Это недопустимо. Почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Второй момент – это взаимодействие с нашими партнерами, с Российской Федерацией, со странами СНГ, потому что нас любят, ждут, нас хотят видеть, на нас даже хотят равняться. У нас очень много произведений, которые мы все прекрасно знаем, а они не знают. Это надо исправлять.