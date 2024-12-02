В БГУ стартовал международный молодёжный форум «М.И.Р. – Молодежь. Интеграция. Развитие»

Встречи с известными экспертами, обмен опытом и новые проекты. Международный форум «М.И.Р. – Молодежь. Интеграция. Развитие» объединил около 100 студентов из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для диалога стал Белорусский государственный университет. Мероприятия пройдут в формате воркшопов. На 13 тематических занятиях ребята обсудят избирательное право и образовательные инициативы, поделятся опытом студенческого самоуправления и продвижения молодежных проектов в социальных сетях. Приглашенными гостями на воркшопах станут депутаты, преподаватели и медиаэксперты. Они поделятся не только теоретическими, но и практическими аспектами своей работы. Полученные знания студенты смогут применить в своих новых проектах.

Александра Горбатова, студентка Белорусского государственного университета: Инновация нынешнего форума в том, что это будут не просто проекты, которые у нас из года в год проходят, это будут кейсы. То есть конкретные ТЗ и задачи, которые у нас есть в нашем университете, в нашей стране и которые есть в Российской Федерации, но нет у нас. На самом деле, чтобы была молодежь интеграцией развития.

Иван Барышев, студент Университета дружбы народов (Россия):

Хотелось бы сделать так, чтобы наше сотрудничество было еще на более продолжительный период времени, чтобы дружба между Беларусью и Россией как можно дольше.

В рамках форума также состоится подписание договоров о сотрудничестве между студенческими советами университетов Беларуси и России.