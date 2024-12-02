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Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане

02 декабря 2024 11:06
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Рабочая неделя Президента началась с кадровых решений. Александр Лукашенко согласовал на должность министра культуры Руслана Чернецкого, прежде члена профильной комиссии Палаты представителей и артиста с многолетним стажем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане-2

Кадровые перестановки коснулись и дипломатического корпуса. Так, Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане. С этим государством активно восстанавливаются гуманитарные связи. В наших учреждениях образования обучается порядка 4 тысяч гостей. А вот торгово-экономические показатели необходимо подтягивать. В Туркменистане популярны белорусская автомобильная, тракторная и сельхозтехника. Расширение товарной номенклатуры взаимных поставок сегодня в приоритете.

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Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане-4

Станислав Чепурной, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане:
В настоящее время стороны согласовывают сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого планируется предметно обсудить перспективы развития взаимодействий именно на торгово-экономическом направлении. Товарооборот по итогам прошлого года составил около 30 миллионов долларов. Конечно, в прошлые годы эта цифра была как минимум раза в два больше, поэтому будем работать над восполнением наших показателей по взаимной торговле, но и в последующем, конечно, необходимо обеспечить дальнейший рост.

# Белларусь-Казахстан # Станислав Чепурной

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