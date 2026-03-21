После смены он идет на танцы! Пообщались с лучшим дворником Могилева. Чем сложна эта работа?

22 марта профессиональный праздник у людей, чья работа незримо формирует комфорт и порядок вокруг нас. В Беларуси четвертое воскресенье марта – День работников бытового обслуживания и жилищно‑коммунального хозяйства. Тех, кто заботится о свете, тепле, воде и чистоте во дворах и подъездах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта отрасль – огромная система, где трудятся более 126 000 специалистов по всей стране, большинство из которых – рабочие и дворники, поддерживающие свои территории в идеальном состоянии. О тех, кто каждый день бережно хранит уют наших дворов и улиц, мы расскажем через историю одного из лучших представителей этой профессии.

Исмаил Сума, дворник ЖЭУ №7 Ленинского района Могилева:

Меня зовут Сума Исмаил, я работаю в ЖЭУ №7 дворником. Меня местные жители называют Будильником. За эту лучезарную улыбку и море позитива Исмаила Сума называют Смайлик. В 2025 году он взял одну из коммунальных вершин – стал лучшим дворником Могилева. Его зона ответственности – придомовая территория части микрорайона Юбилейный и работа в бригадах. В обязанности входит все: от разбора «подарков» небесной канцелярии до уборки за теми, кто промахнулся мимо урны.

Исмаил Сума:

Это на самом деле очень тяжело. У нас листва, снег. Надо отбивать лед, листву грузить. Когда дожди пройдут – листва мокрая, тяжелая.

Исмаил – белорус с гвинейскими корнями. Исмаил Сума:

Я люблю очень Беларусь, потому что она чистая, красивая, много аистов. Специально готовиться к визиту Исмаилу и не надо. Участок всегда в порядке.

С его появлением возле подъезда стало намного чище.

Конечно, мы видим за ним, что он самый лучший работник. Делает и убирает чистенько все. Поставить его начальником.

Сейчас Исмаил повышает квалификацию – хочет стать рабочим по комплексному обслуживанию домов. Это шаг к большей зарплате и мечте о путешествиях. Да, на работе не все гладко. Труд работников ЖКХ у всех на виду, поэтому не обходится без критики и жалоб. Иногда кажется, что старания остаются незамеченными. Но то, что таких, как Исмаил, ценят – доказал внезапный звонок. Он довел могилевского дворника до слез.

Исмаил Сума:

Меня награждают – на Доску почета. Буду в центральном ЖЭУ висеть.

– Вот только что тебе сообщили?

– Да.

– А чего у тебя слезы?

– От счастья.

– Не ожидал ты?

– Нет.