Будущих медиков обучают с помощью роботов-пациентов! В Белорусском медколледже показали «умные» тренажёры

Валерия Яскевич, корреспондент: Знакомьтесь, это наш самый стойкий и молчаливый пациент. Он никогда не жалуется, если ему сделать укол не туда, но зато честно покажет все ошибки учащихся.

Практика – лучший учитель, а в Белорусском медицинском колледже она основа всего. Будущие врачи и медсестры лечат роботов и манекенов, чтобы потом уверенно помогать людям. Все начинается с азов, например, с обычного укола.

Даниил Казанов, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:

И тренажеру, и первому пациенту первый укол был страшным. Я до сих пор помню первый мой учебный год. Первая практика в больнице, пациентом бабушка была, довелось ей ставить капельницу. Как вчера помню, как у меня тряслись руки. Страшно в первую очередь навредить, сделать что-то не так, но все прошло хорошо. Бабушка даже похвалила меня.