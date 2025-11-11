Будущих медиков обучают с помощью роботов-пациентов! В Белорусском медколледже показали «умные» тренажёры

Валерия Яскевич, корреспондент:
Знакомьтесь, это наш самый стойкий и молчаливый пациент. Он никогда не жалуется, если ему сделать укол не туда, но зато честно покажет все ошибки учащихся.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Знакомьтесь, это наш самый стойкий и молчаливый пациент. Он никогда не жалуется, если ему сделать укол не туда, но зато честно покажет все ошибки учащихся.
Практика – лучший учитель, а в Белорусском медицинском колледже она основа всего. Будущие врачи и медсестры лечат роботов и манекенов, чтобы потом уверенно помогать людям. Все начинается с азов, например, с обычного укола.
Даниил Казанов, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:
И тренажеру, и первому пациенту первый укол был страшным. Я до сих пор помню первый мой учебный год. Первая практика в больнице, пациентом бабушка была, довелось ей ставить капельницу. Как вчера помню, как у меня тряслись руки. Страшно в первую очередь навредить, сделать что-то не так, но все прошло хорошо. Бабушка даже похвалила меня.
Анастасия Санько, заведующий лабораторией по отработке навыков Белорусского государственного медицинского колледжа:
В симуляционном есть такое понятие, как ошибки приветствуются. То есть учащиеся могут неоднократно повторять практические навыки. В лаборатории представлен обширный перечень тренажеров и фантомов, начиная от самых простых, например, имитация руки пациента или имитация головы пациента, до более сложных, в том числе полноростовых, на которых уже можно отрабатывать различные технические и нетехнические навыки.
Современные технологии позволяют превратить невидимые сигналы тела в наглядный урок. Студент не гадает, он сразу видит, прав или нет. А мозг мгновенно фиксирует верный образ.
Электронный пациент может устроить настоящий экзамен. Его давление падает, а сердце вот-вот остановится. Ребята должны быстро поставить диагноз и оказать помощь. И вот что главное – здесь не боятся ошибок, потому что их можно и нужно совершать на симуляторах. Каждый неверный диагноз манекену – это спасенная жизнь и здоровье реального человека в будущем.
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