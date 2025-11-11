Звёздные гости, кулинарные шедевры и мастер-классы. Узнали, чем «PRODEXPO» удивит в 2025-м

Анна Петкевич, заведующий сектором внешних коммуникаций государственного предприятия «БелЭкспо»:

В 2025 году мы принимаем участников из семи стран. Это будут, конечно же, наши любимые и дорогие предприятия и компании из Республики Беларусь, гости из Российской Федерации, Армения, Азербайджан, Индия, Вьетнам и Турция. Я вам рассказываю, а мне уже становится как-то тепло, ярко и весело, потому что я прекрасно понимаю, что будет на этих стендах, насколько это будет красиво и запоминающееся.

Хотелось бы отметить, что 31-я выставка позволяет себе масштаб. Не секрет, что Минский международный выставочный центр «БелЭкспо» открылся не так давно, и благодаря ему мы смогли разделить деловую программу и выставочную экспозицию. То есть в одном зале будут находиться наши экспоненты. К слову, в этом году более 150 участников. То есть вы приходите и смело направляетесь сначала в зал, где экспозиция. Вы смотрите, спрашиваете, дегустируете и, конечно же, приобретаете все, что вам пришлось по вкусу. Каждый экспонент представляет сразу несколько видов своей продукции.

Александра Каштанова, ведущая:

Программа мероприятия насыщеная. Расскажите, о чем будут мастер-классы и какие будут лекции, семинары?

Анна Петкевич:

В 10 часов распахнулись двери для посетителей, в 12:00 у нас состоится торжественная церемония открытия. Я приоткрою небольшую интригу. Символическую ленточку на церемонии открытия «PRODEXPO» перережет народный артист России Эдгард Запашный. Он согласился провести автограф-сессию, поэтому я призываю всех наших потенциальных посетителей выставки зайти на сайт и в деловой программе внимательно посмотреть тайминг, какие же будут гости, в какой день и в котором часу.

Еще маленькую интригу приоткрою. Завтра, 12 ноября, у нас будет еще один звездный гость – Константин Ивлев. Поэтому мы вас всех приглашаем и очень-очень ждем.