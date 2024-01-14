Лукашенко: надо перелопачивать Уголовный и другие кодексы!
Наверное, польские власти слово справедливость исключили из политического лексикона, раз могут так фривольно толковать Уголовный кодекс, сообщили «Неделя» на СТВ. В Беларуси такие методы не работают. Об этом на неделе еще раз напомнил Президент на совещании по совершенствованию уголовного законодательства.
В отличие от Польши у нас сейчас думают не над тем, как бы кого построже осудить, а наоборот одна из центральных тем – амнистия и в целом пересмотр подходов к уголовной ответственности. Главный принцип – наказание должно быть соразмерно содеянному. И для этого в каждом случаем нужно разбираться индивидуально. Да, система должна работать как часы, то есть быть максимально отлаженной, но и галочно-палочный подход никому не принесет пользы. Так, по итогам совещания Президент поддержал инициативу внесения изменений в Уголовный кодекс. В первую очередь речь идет о том, чтобы были альтернативные виды наказания, а не только лишение свободы. В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа. Она займется пересмотром ряда статей УК.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо перелопачивать этот Уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Гражданский или как мы его называем. Надо посмотреть. Тем более, я говорю, что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений.
Второй вопрос – амнистия, которую могут объявить к 80-летию освобождения Беларуси. И здесь Президент ориентирует на индивидуальный подход и опыт прошлых лет. Это поможет избежать ошибок, которые возможно допустили раньше. В целом планируется, что под амнистию попадут примерно столько же человек, как и в прошлый раз. Но попутно возникает еще несколько вопросов. Во-первых, амнистированные должны быть трудоустроены, и это уже забота местной вертикали. Ну и этот процесс нужно держать под контролем и следить за криминогенной обстановкой.
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