Лукашенко: надо перелопачивать Уголовный и другие кодексы!

Наверное, польские власти слово справедливость исключили из политического лексикона, раз могут так фривольно толковать Уголовный кодекс, сообщили «Неделя» на СТВ. В Беларуси такие методы не работают. Об этом на неделе еще раз напомнил Президент на совещании по совершенствованию уголовного законодательства.

В отличие от Польши у нас сейчас думают не над тем, как бы кого построже осудить, а наоборот одна из центральных тем – амнистия и в целом пересмотр подходов к уголовной ответственности. Главный принцип – наказание должно быть соразмерно содеянному. И для этого в каждом случаем нужно разбираться индивидуально. Да, система должна работать как часы, то есть быть максимально отлаженной, но и галочно-палочный подход никому не принесет пользы. Так, по итогам совещания Президент поддержал инициативу внесения изменений в Уголовный кодекс. В первую очередь речь идет о том, чтобы были альтернативные виды наказания, а не только лишение свободы. В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа. Она займется пересмотром ряда статей УК.