В каждом городе маршрута праздника «Марафон единства» появится мурал

Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» готовится к старту в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия пройдут – 11 и 12 октября. Праздничную эстафету городу передал концерт ко Дню народного единства, который прошел в «Минск-Арене» и покорил сердца зрителей в Беларуси и далеко за ее пределами. Идея масштабировать праздник на всю страну принадлежит Александру Лукашенко. «Марафон единства» продолжит шествие по всем регионам. Пока в маршруте – 13 остановок.

В каждом из городов праздник задержится на два дня. В программе собрано все самое лучшее: встречи с известными белорусами, городские квесты, выступления любимых артистов, выставки, передвижные музеи, фуд-корты с национальным колоритом. Завершать программу будет концерт. Его содержание не оставит равнодушным никого – уверяют организаторы. Впрочем, интрига сохраняется. В сценарные планы могут вноситься дополнения. Преимущество патриотического проекта – способность менять формат и адреса. Маршрут может расшириться, творческие коллективы, номера и мероприятия – добавиться.

Участники не перестают предлагать необычные идеи, чтобы акция объединила как можно больше интересов. Не осталась в стороне молодежь. БРСМ организует городской квест «Это все мое, родное», который охватит все города-участники. Зарегистрироваться в качестве участника можно как онлайн на сайте БРСМ, так и на месте проведения мероприятия. Однако те, кто прошел предварительную регистрацию, смогут выполнить уникальные домашние задания, которые принесут дополнительные баллы. Сама программа квеста включает в себя интеллектуальные соревнования, проходящие по принципу «от станции к станции», всего их – 10. Каждая проверит знания участников в области родного языка, белорусской кухни, традиционных песен, истории. Так локация «Факты на стол», подготовленная активистами и неравнодушной молодежью – по интересным фактам о нашей стране. Станция с вопросами «Мой город» будет касаться непосредственно того города, который встречает «Марафон единства». Станция «Наши достижения» будет содержать вопросы, связанные с достижениями республики, а «Любить свое» – проверит знания о продукции, которая стала визитной карточкой страны, она напомнит о важнейших белорусских брендах. Победителей ждут подарки от партнеров марафона.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы белорусы, мы привыкли делать все толокой. И конечно, очень важно, чтобы так же мы в рамках «Марафона единства» объединялись, делали вот вместе такие вещи, проходили эти турниры. Здесь очень важно, что этот марафон также призван объединить людей разных поколений, как это и происходит на марафонах, вокруг общей цели, вокруг цели единства. И важнейшую часть в этом отношении займет молодежь.