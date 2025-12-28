В Белом доме объявили о переносе встречи Трампа и Зеленского

Воскресную встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на два часа раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она состоится в 21:00 по минскому времени. Их четвертые за год переговоры пройдут в Палм-Бич. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Фактически, это продолжение флоридских консультаций с участием представителей России, Украины и спецпосланников Трампа. Ключевыми остаются вопросы территорий и гарантий безопасности. Ожидается, что во Флориде Зеленский представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов. Он был разработан в ходе нескольких раундов переговоров украинской стороны с американской делегацией и европейскими лидерами.

Однако глава США уже дал понять: без его личного одобрения этот документ не имеет политического веса. Более того, ранее глава Белого дома заявлял, что готов к встрече с Зеленским лишь при наличии реальных признаков близкой сделки по урегулированию украинского конфликта.