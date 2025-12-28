Словенские аккордеонисты провели митинг в Любляне после запрета уличной музыки

Самый шумный способ пожаловаться на тишину нашли словенские аккордеонисты. Накануне они вышли на митинг против запрета уличной музыки, причем сделали это «на бис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во главе сопротивления встал музыкант Сильво Месоедец. Он собрал десятки своих коллег. Более часа аккордеонисты исполняли народные мелодии на главной площади Любляны. К ним присоединились и духовики. Парадоксально, но именно этот митинг с аккордеоном был официально разрешен и даже одобрен полицией. А ведь меховой реликт деревенского счастья оказался опасен для городской среды.

По словам властей, аккордеон якобы не вписывается в столичную туристическую программу декабря. Улицы были экстренно приведены в акустическую стерильность. За попытку ее нарушить – штраф в размере 150 евро без предупреждения. Меры вызвали тревогу у культурных деятелей, многие решили покинуть страну. Добились ли своего те, кто не растерялся – пока неизвестно. Но порвать три баяна, чтобы их услышали, они точно смогли.