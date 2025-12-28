В Мьянме стартовали всеобщие парламентские выборы

В Мьянме стартовал важный политический процесс. 28 декабря в стране проходит первый тур всеобщих парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование определит состав обеих палат национального парламента – Ассамблеи Союза, а также законодательных собраний регионов. Это первый этап. Второй и третий туры назначены на 11 и 25 января 2026 года. За ходом голосования следят международные наблюдатели, в том числе из Беларуси. Выборы проходят в 692-х избирательных округах. За места в законодательных органах борются около 5 тысяч кандидатов, которые представляют 57 политических партий.

Я бы сказал, что все очень хорошо. Кабинки обеспечивают хорошую приватность. Процесс очень быстрый. Мы можем убедиться, что наш бюллетень учтен.

Последние всеобщие выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года. Итоги теперешнего многоэтапного голосования имеют ключевое значение. Именно новый состав парламента в конечном итоге изберет следующего президента страны, который сформирует новое правительство.