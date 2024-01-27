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Что изменилось в дистанционной работе в 2024-м? Узнали подробности

27 января 2024 15:53
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Работать из дома или ходить в офис? Однозначного ответа, какой формат работы лучше, нет, ведь у каждого графика есть свои плюсы и минусы. Однако время диктует свои требования. И в ряде профессий удаленка удобнее.

Что изменилось в дистанционной работе в 2024-м? Узнали подробности-1

Татьяна Рахуба, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты:
С 1 января 2024 года появилась возможность работникам выполнять работу дистанционно не только за пределами рабочего места, но и в формате комбинированной работы. То есть это представляет собой чередования работы как в офисе, так и дистанционно.

Что изменилось в дистанционной работе в 2024-м? Узнали подробности-4

Это значит, что работник и работодатель теперь могут выбрать любую удобную форму работы. Всего законодательство предусматривает три варианта.

Подробности смотрите в видео.

# Работа в Беларуси # общество # Татьяна Рахуба

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