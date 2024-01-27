Что изменилось в дистанционной работе в 2024-м? Узнали подробности

Работать из дома или ходить в офис? Однозначного ответа, какой формат работы лучше, нет, ведь у каждого графика есть свои плюсы и минусы. Однако время диктует свои требования. И в ряде профессий удаленка удобнее.

Татьяна Рахуба, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты:

С 1 января 2024 года появилась возможность работникам выполнять работу дистанционно не только за пределами рабочего места, но и в формате комбинированной работы. То есть это представляет собой чередования работы как в офисе, так и дистанционно.