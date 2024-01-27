Азарёнок о блокаде Ленинграда: «Батька там. И мы вновь в сердце своём клянёмся – больше такого не будет!»
Забудем дорогу к памятникам – они с нами это повторят. Так не раз говорил Президент. И мы видим, что история повторяется. От переписывания истории опустились к откровенному восхвалению нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому сегодня, в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, важно вновь произнести, что мы – победители, а они – проигравшие.
Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Великая была война. Страшная. Громадная. Грандиозная. На всех континентах. Миллионы и миллионы в жерновах пожрала. Судьбы, люди, мечты, жилища, земли – все разрушила, все уничтожила. Но есть две страницы в той войне – самые черные, которые не смоет никогда с себя коллективный Запад.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Огромные бои. Миллионные армии рвали глотки друг другу. Но страшнее геноцид белорусского народа и блокада Ленинграда. Здесь объединенная Гитлером Европа поставила задачу – уничтожения людей как вида. Всего населения – не отдельной части – всех. Детей, стариков, беременных, всех. Никогда и нигде такого не было. И ржали, добивая пулеметными очередями бегущие обгоревшие тела из пылающего сарая. И ржали, высыпая бомбы на людей, которые не ели месяцами. Закрыть и уморить голодом несколько миллионов человек. Уничтожить все население огромного города – это хотела Европа. В геноциде на нашей земле участвовали бандеровцы, латыши, литовцы, румыны. В блокаде Ленинграда – фины и испанские добровольческие дивизии. На них на всех – крик матерей, на их душе – доедающие своих детей безумные люди. Это сделал Запад. Будь он проклят во веки веков. Но мы знали...
Григорий Азаренок:
Батька там. И мы вновь в сердце своем клянемся: больше такого не будет. Президент не раз говорил: забудем дорогу к памятникам – они с нами это повторят. Это не фигура речи. Это не метафора. Это именно так и есть. Именно это и повторят. Загонят детей в сарай и подожгут. Ударят кассетной бомбой по катку. Отправят снаряды по рынку. Они снова рвутся в атаку. С крестами на танках бронегруппы Манштейна снова едут на нас. Снова Геббельс выступает, теперь по СNN. Снова Гитлер говорит: вы невероятные, я освобождаю вас от химеры совести. И снова здесь полицаи, которым в оккупации было хорошо.
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