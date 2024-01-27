Азарёнок о блокаде Ленинграда: «Батька там. И мы вновь в сердце своём клянёмся – больше такого не будет!»

Забудем дорогу к памятникам – они с нами это повторят. Так не раз говорил Президент. И мы видим, что история повторяется. От переписывания истории опустились к откровенному восхвалению нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому сегодня, в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, важно вновь произнести, что мы – победители, а они – проигравшие. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Великая была война. Страшная. Громадная. Грандиозная. На всех континентах. Миллионы и миллионы в жерновах пожрала. Судьбы, люди, мечты, жилища, земли – все разрушила, все уничтожила. Но есть две страницы в той войне – самые черные, которые не смоет никогда с себя коллективный Запад. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Огромные бои. Миллионные армии рвали глотки друг другу. Но страшнее геноцид белорусского народа и блокада Ленинграда. Здесь объединенная Гитлером Европа поставила задачу – уничтожения людей как вида. Всего населения – не отдельной части – всех. Детей, стариков, беременных, всех. Никогда и нигде такого не было. И ржали, добивая пулеметными очередями бегущие обгоревшие тела из пылающего сарая. И ржали, высыпая бомбы на людей, которые не ели месяцами. Закрыть и уморить голодом несколько миллионов человек. Уничтожить все население огромного города – это хотела Европа. В геноциде на нашей земле участвовали бандеровцы, латыши, литовцы, румыны. В блокаде Ленинграда – фины и испанские добровольческие дивизии. На них на всех – крик матерей, на их душе – доедающие своих детей безумные люди. Это сделал Запад. Будь он проклят во веки веков. Но мы знали...