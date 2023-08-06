Лукашенко на открытии Игр: «Вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведём этот спортивный форум»
Новости Беларуси. Пришло время мужественных и решительных людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Наше время – заявил Президент Александр Лукашенко во время церемонии официального открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркий старт мультиспортивому форуму дали 5 августа в «Минск-Арене». Один из самых трепетных моментов – исполнение гимна нашей страны и поднятие флагов Беларуси и СНГ. Увидеть грандиозное открытие смогли не только сотни зрителей с трибун.
Внимание миллионов болельщиков во всем мире вновь приковано к нашей стране. Несмотря ни на какие санкционные барьеры, здесь нет границ между странами, нет политики. Только спорт, мир, дружба и по-настоящему праздничное настроение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы оказали Беларуси доверие. И мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее. И это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы – озлобленные и бессильные, убежден, они нас тоже сегодня видят. Читайте далее.
Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ в Минске войдет в историю как одна из самых зрелищных. Организаторы задействовали самые современные технологии и художественные решения: LED-экраны, тысячи единиц светового оборудования, массовые хореографические номера и музыкальные композиции.
Участие в церемонии приняли более 1 200 человек: танцовщиков, волонтеров, молодых исполнителей и уже именитых артистов, прославленных атлетов. Зажжен огонь Игр.
Незабываемыми впечатлениями делятся зрители, которые наблюдают в эти дни за спортивным форумом семьями.
– Мы с удовольствием приехали, чтобы посмотреть открытие Игр.
– За какой вид спорта будете болеть?
– Честно говоря, пока не определились.
– За праздник спорта.
– Да, за праздник спорта.
– Я за художественную гимнастику.
Масштабный форум собрал в Беларуси гостей и участников из более чем 20 стран мира. Приехали не только спортсмены из СНГ, но и гости из Венесуэлы, Пакистана, Ирана, ОАЭ, Кубы, Египта и других государств. Еще одна особенность Игр в том, что пульс праздника спорта чувствуется во всех уголках нашей страны – арены для состязаний подготовлены в 10-ти городах.
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