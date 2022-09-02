«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»
Проект «Решение есть!» на СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Большой город – большие проблемы.
У нас во дворе меньше гектара территория. Получается, они собираются поставить 16-этажное здание.
Минчане против уплотнения двора на Розы Люксембург.
В Минске достаточно места, это же не Шанхай, где каждый сантиметр земли на вес золота.
Чего больше всего опасаются собственники квартир на «розочке»?
Жить в ожидании постоянных прорывов, жить без воды, без света совершенно не хочется.
И какие альтернативы предлагают городские власти и застройщик?
В рамках реализации жилого дома подразумевается выполнить благоустройство прилегающей территории в полном объеме. С расширением проездов, устройством детских площадок, площадок для сбора бытовых отходов.
Когда градостроительные планы по развитию столицы не сходятся с урбанистическими представлениями самих минчан. «Решение есть!» смотрите в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.