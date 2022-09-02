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«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»

02 сентября 2022 08:57
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Проект «Решение есть!» на СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Большой город – большие проблемы.

«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»-1

У нас во дворе меньше гектара территория. Получается, они собираются поставить 16-этажное здание.

Минчане против уплотнения двора на Розы Люксембург.

«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»-4

В Минске достаточно места, это же не Шанхай, где каждый сантиметр земли на вес золота.

Чего больше всего опасаются собственники квартир на «розочке»?

«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»-7

Жить в ожидании постоянных прорывов, жить без воды, без света совершенно не хочется.

И какие альтернативы предлагают городские власти и застройщик?

«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»-10

В рамках реализации жилого дома подразумевается выполнить благоустройство прилегающей территории в полном объеме. С расширением проездов, устройством детских площадок, площадок для сбора бытовых отходов.

«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»-13

Когда градостроительные планы по развитию столицы не сходятся с урбанистическими представлениями самих минчан. «Решение есть!» смотрите в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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