«В Минске достаточно места, это же не Шанхай». Чего опасаются собственники квартир на «розочке»? Анонс «Решение есть!»

Проект «Решение есть!» на СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Минчане против уплотнения двора на Розы Люксембург.

У нас во дворе меньше гектара территория. Получается, они собираются поставить 16-этажное здание.

В Минске достаточно места, это же не Шанхай, где каждый сантиметр земли на вес золота.

Чего больше всего опасаются собственники квартир на «розочке»?