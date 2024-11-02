Информационно-справочный центр начал работу в ЦИК Беларуси

Для проведения президентских выборов в территориальные комиссии Беларуси выдвинуто 1 725 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них большинство кандидатур предложили политические партии и другие общественные объединения. От граждан путем подачи заявлений выдвинуто 443 человека, от трудовых коллективов – 103. Для проведения выборов Президента в Беларуси будут сформированы 153 территориальные комиссии: шесть областных и минская городская, 118 районных, 4 в городах областного подчинения и 24 районных в городах.