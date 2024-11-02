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Информационно-справочный центр начал работу в ЦИК Беларуси

02 ноября 2024 10:43
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Для проведения президентских выборов в территориальные комиссии Беларуси выдвинуто 1 725 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информационно-справочный центр начал работу в ЦИК Беларуси-2

Из них большинство кандидатур предложили политические партии и другие общественные объединения. От граждан путем подачи заявлений выдвинуто 443 человека, от трудовых коллективов – 103. Для проведения выборов Президента в Беларуси будут сформированы 153 территориальные комиссии: шесть областных и минская городская, 118 районных, 4 в городах областного подчинения и 24 районных в городах.

Информационно-справочный центр начал работу в ЦИК Беларуси-4

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Для консультирования заинтересованных лиц по вопросам их организации и проведения в ЦИК Беларуси начал работать информационно-справочный центр. 

Он доступен в будние дни с 9 до 18 часов по телефону 8 (017) 371-04-93.

# Президентские выборы

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