Информационно-справочный центр начал работу в ЦИК Беларуси

Для проведения президентских выборов в территориальные комиссии Беларуси выдвинуто 1 725 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для проведения президентских выборов в территориальные комиссии Беларуси выдвинуто 1 725 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из них большинство кандидатур предложили политические партии и другие общественные объединения. От граждан путем подачи заявлений выдвинуто 443 человека, от трудовых коллективов – 103. Для проведения выборов Президента в Беларуси будут сформированы 153 территориальные комиссии: шесть областных и минская городская, 118 районных, 4 в городах областного подчинения и 24 районных в городах.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Для консультирования заинтересованных лиц по вопросам их организации и проведения в ЦИК Беларуси начал работать информационно-справочный центр.
Он доступен в будние дни с 9 до 18 часов по телефону 8 (017) 371-04-93.