Лукашенко: мы заинтересованы в развитии отношений с Китаем по всем направлениям сферы образования
Еще одна международная встреча в графике Президента – с секретарем партийного комитета Пекинского университета. Хао Пин прибыл с солидной «ректорской» делегацией топовых учреждений образования КНР. Как заметил Александр Лукашенко, такого еще не было, однако это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, что сотрудничество продолжает набирать обороты и наполняется все большим количеством конкретных проектов. Не только в экономике, но также науке, образовании, культуре и других направлениях. Делегация из Поднебесной намерена расширить взаимодействие в сфере студенческих обменов, коммуникации молодежи, а также связей между университетами.
Кроме того, планируется подписание ряда соглашений и инициатив. В частности, создание центра фундаментальных исследований. Как подчеркнул глава государства, это хорошее дополнение к уже имеющимся договоренностям. Однако медлить нельзя. Сотрудничество необходимо ускорить. Это и есть залог к обеспечению научного суверенитета и успешного импортозамещения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы. Особенно сегодня, когда мы реализуем совместно с китайскими друзьями суперсовременные проекты в области биотехнологий, химический перерабатывающей промышленности, производстве беспилотных летательных аппаратов и электромобилей. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с Китаем в вопросе подготовки кадров по указанному мной направлению.
Подчеркну, и у нас есть значительный опыт и компетенции в этих сферах. В целом было бы неплохо провести в ходе форума ректоров анализ всех договоренной по совместным образовательным программам. Я думаю, вы это сделаете. Определить наиболее приоритетные программы, начать их реализацию, в том числе с привлечением потенциала, планируемого к открытию Центра фундаментальных исследований.
Лукашенко предложил организовать форум молодежи Беларуси и Китая.