Лукашенко: мы заинтересованы в развитии отношений с Китаем по всем направлениям сферы образования

Еще одна международная встреча в графике Президента – с секретарем партийного комитета Пекинского университета. Хао Пин прибыл с солидной «ректорской» делегацией топовых учреждений образования КНР. Как заметил Александр Лукашенко, такого еще не было, однако это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, что сотрудничество продолжает набирать обороты и наполняется все большим количеством конкретных проектов. Не только в экономике, но также науке, образовании, культуре и других направлениях. Делегация из Поднебесной намерена расширить взаимодействие в сфере студенческих обменов, коммуникации молодежи, а также связей между университетами.

Кроме того, планируется подписание ряда соглашений и инициатив. В частности, создание центра фундаментальных исследований. Как подчеркнул глава государства, это хорошее дополнение к уже имеющимся договоренностям. Однако медлить нельзя. Сотрудничество необходимо ускорить. Это и есть залог к обеспечению научного суверенитета и успешного импортозамещения.