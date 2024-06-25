Лукашенко – Лаврову: Беларуси очень важно присутствовать на такой площадке, как ШОС

Беларусь и Россия демонстрируют, как должны выстраиваться отношения между государствами. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, позиции во внешней политике у нас согласованы, и мы всегда можем рассчитывать на взаимную помощь.

Большой вклад в развитие договоренностей вносят внешнеполитические ведомства стран-союзниц. Это, как подчеркнул белорусский лидер, может быть примером для работы других профильных министерств. Отдельно глава государства выразил благодарность за оказанную поддержку в вопросе вступления нашей страны в ШОС как полноправного участника. Ожидается, что Беларусь обретет новый статус на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, который пройдет в начале июля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это очень важно для Беларуси. Согласитесь, что на такой конкретной международной площадке, где присутствуют ведущие руководители, лидеры мировых держав, нам присутствовать очень важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Есть возможность в любой момент обсудить любые вопросы, в том числе и конкретные. Этим мы особо-то не страдали будучи кандидатом на вступление. Мы всегда могли поговорить с любым руководителем, я лично, и получить не только ответы, но и поддержку по тем или иным проблемам. А сейчас мы будем участвовать в принятии всех решений, которые по статусу принадлежат Шанхайской организации сотрудничества.

Что касается проблемных моментов: в вопросах внешней политики их нет. Как подчеркнул Президент, повестка Беларуси и России на площадках других международных организаций идентична. В ходе встречи также обсудили ряд предстоящих крупных мероприятий: Форум регионов и парад, который планируется провести в Минске 3 июля к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Российская сторона подтвердила намерения присутствовать на торжестве в составе большой делегации. Это важно, особенно сегодня, когда попытки заставить нас отказаться от памяти и истории не прекращаются. Тем не менее мы выстоим вместе.