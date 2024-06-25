Лукашенко предложил организовать форум молодёжи Беларуси и Китая

Еще одна международная встреча в графике Президента – с секретарем партийного комитета Пекинского университета. Хао Пин прибыл с солидной «ректорской» делегацией топовых учреждений образования КНР. Как заметил Александр Лукашенко, такого еще не было, однако это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также предложил, как можно поспособствовать общению белорусских и китайских студентов. Так, в 2025 году в рамках дней дружбы Пекинского университета и БГУ возможно организовать совместный молодежный форум. Еще лучше – сделать его ежегодным. Отдельно глава государства остановился на вопросе биотехнологий. Для Беларуси данное направление крайне важно. Президент выразил благодарность за поддержку в реализации совместной образовательной программы в этой сфере.