Реликтовые растения, рыбалка и редкие животные. Почему туристам нужно побывать в урочище «Дубки»

За кислородом и релаксом мчим в урочище «Дубки», которое находится рядом с Быховом и идеально для велопрогулок. Пойменные луга и цветочный аромат. Как со страниц сказок, где можно сплести венок и насобирать душистых трав на чай, рассказали в программе «Путевка BY».

Медитативное местечко – часть ландшафтного заказника «Старица», в котором разливается 27 озер. Все – старые русла Днепра, сверху вода теплая, а снизу бьют ключи, так что будьте начеку. В объятиях черешчатых дубов-великанов можно перезагрузиться. Сюда приезжают с палатками и лодками, чтобы восстановить силы и прийти в равновесие.

Сергей Жижиян, директор Быховского историко-краеведческого музея: Всегда рядом жили, вдалеке большое городище бронзового века, монастырю католическому принадлежали земли, ксендз владел – Ксендзова гора, название пошло. На старых картах здесь были хутора, то есть люди жили еще в начале XX века. – Здесь, говорят, растет уникальное реликтовое растение – водяной орех. – Да, чилим называется. – Можно ли его есть?

Сергей Жижиян:

Можно есть, причем, судя по нашим музейным архивам, после войны его не только можно, но и нужно было есть. Он спасал от многих болезней, давал витамины и восстанавливал организм. Напоминают каких-то инопланетных существ, такие головки с рогами. Народ когда первый раз видит – что я такое уникальное нашел? Несколько видов животных-краснокнижников зафиксировано, несколько птичек и жучков-паучков. Ну, и рыбалка – вообще святое.

– Кого здесь можно словить?

– Почти все, что водится у нас в реках: от сома до красноперки, окунь, щука.