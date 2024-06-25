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Реликтовые растения, рыбалка и редкие животные. Почему туристам нужно побывать в урочище «Дубки»

25 июня 2024 09:18
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За кислородом и релаксом мчим в урочище «Дубки», которое находится рядом с Быховом и идеально для велопрогулок. Пойменные луга и цветочный аромат. Как со страниц сказок, где можно сплести венок и насобирать душистых трав на чай, рассказали в программе «Путевка BY».

Реликтовые растения, рыбалка и редкие животные. Почему туристам нужно побывать в урочище «Дубки»-1

Медитативное местечко – часть ландшафтного заказника «Старица», в котором разливается 27 озер. Все – старые русла Днепра, сверху вода теплая, а снизу бьют ключи, так что будьте начеку. В объятиях черешчатых дубов-великанов можно перезагрузиться. Сюда приезжают с палатками и лодками, чтобы восстановить силы и прийти в равновесие.

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Реликтовые растения, рыбалка и редкие животные. Почему туристам нужно побывать в урочище «Дубки»-4

Сергей Жижиян, директор Быховского историко-краеведческого музея:
Всегда рядом жили, вдалеке большое городище бронзового века, монастырю католическому принадлежали земли, ксендз владел – Ксендзова гора, название пошло. На старых картах здесь были хутора, то есть люди жили еще в начале XX века.
– Здесь, говорят, растет уникальное реликтовое растение – водяной орех.
– Да, чилим называется.
– Можно ли его есть?

Реликтовые растения, рыбалка и редкие животные. Почему туристам нужно побывать в урочище «Дубки»-7

Сергей Жижиян:
Можно есть, причем, судя по нашим музейным архивам, после войны его не только можно, но и нужно было есть. Он спасал от многих болезней, давал витамины и восстанавливал организм. Напоминают каких-то инопланетных существ, такие головки с рогами. Народ когда первый раз видит – что я такое уникальное нашел? Несколько видов животных-краснокнижников зафиксировано, несколько птичек и жучков-паучков. Ну, и рыбалка – вообще святое.
– Кого здесь можно словить?
– Почти все, что водится у нас в реках: от сома до красноперки, окунь, щука.

Молодую пару закопали – на это месте построили замок. Директор музея рассказал жуткую историю про Быхов (читайте здесь).

# Туризм # общество # Сергей Жижиян # Анастасия Макеева

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