«Беларусьфильм» начал съёмки новой киноленты о кардиологах

Новости Беларуси. «Беларусьфильм» дал старт съемкам новой киноленты. Художественный фильм расскажет о сложностях профессии и личной жизни врачей-кардиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прототипами героев фильма стали медики. Их сыграют известные актеры, в том числе российские. 24 октября торжественно дан старт первому съемочному дню. Он прошел на площадке медицинского учреждения. Работать творческая команда будет в разных местах – в операционных, палатах, а также дома у героев.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Фильм о ценности жизни, что очень важно, особенно в нашем турбулентном мире, и то, что спасение жизней зачастую происходит буднично и людьми, которые в быту такие же обычные люди, но отмечены возможностью оказывать помощь нашим пациентам, людям, которые особенно в этом нуждаются.

Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Мы получили в полном объеме финансирование на создание этого фильма, у нас очень классная сейчас съемочная группа и режиссер. Боюсь сглазить, но мы идем по графику. Фильм потом будет путешествовать и на телеканалах, и на платформах. И, как было сказано Александром Васильевичем, это фильм о сегодняшних, белорусах.