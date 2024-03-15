Лукашенко: мы поставили конституционный заслон против элитарности

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад. Подробности в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой. Узнаете? В День Конституции во Дворце Независимости хорошо знакомые всем поколениям белорусов люди, в разное время они занимали разные государственные должности, но по-прежнему занимают особое положение в истории страны. Все они причастны к формированию самого главного документа любого суверенного государства – Конституции. Их опыт, их мнения бесценны, в том числе и для Президента страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые товарищи, сегодня наша страна отмечает День Конституции. Повод поговорить о серьезных вещах. Каждый из присутствующих в этом зале в разные годы прямо или косвенно участвовал в разработке и совершенствовании первой и единственной Конституции суверенной Беларуси. Это, наверное, откровение для тех, кому выгодно педалировать мысль о том, что Александр Лукашенко склонен забывать, напротив. Первый Президент Беларуси как раз сторонник того, чтобы не отвергать опыт. Напротив, максимально его интегрировать. Особенного когда речь идет о становлении национальной государственности. А создание Конституции – это один из важнейших этапов. Точка отсчета новой вехи, которая случилась три десятилетия назад, но к которой шли куда дольше. Лукашенко о Конституции: «Это вопрос нашей сакральной связи с предыдущими поколениями». Подробности. Сегодня крайне важно не только знать, понимать, но и четко озвучивать исторические факты и самим себе, и тем, кто вокруг нас. Необходимо напоминать: мы не вчера родились как нация и наши правовые традиции не исчисляются десятилетиями. Александр Лукашенко – историк по образованию, приверженец того, что все принятые решения должны идти от жизни. Так что факты на столе.

Александр Лукашенко:

Мы поставили конституционный заслон против так называемой элитарности, отвергаемой белорусами на генетическом уровне с той самой поры, когда наши предки оказались под властью литовских и польских элит, потеряв традиции народного управления. Много шума было вокруг Статутов Великого Княжества Литовского уже в наше время. Да, для того периода они были прогрессивны (данные Статуты) и существенно повлияли на развитие законодательства всех европейских государств. Но в истории эти документы так и остались как законы, отражающие интересы исключительно богатых и знатных людей, еще больше усугубившие социальное неравенство. Конечно, не по форме, а по факту. Про Конституцию Речи Посполитой, где гарантиям прав нашего народа в принципе не нашлось места, я вообще молчу. Да и период пребывания наших земель в составе Российской империи не оставил сколь серьезного следа в белорусской правовой традиции. Особняком стоит Конституция Социалистической Советской Республики Беларусь. Тогда, в 1919 году, с ее принятием впервые в мировой истории природные богатства родной земли были признаны достоянием всего народа. Та Конституция объявила вне закона эксплуатацию человеком человека и поставила под защиту жизнь и достоинство людей, вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания. Когда развалился Союз, который звался нерушимым, мы остались один на один с большим миром и опытом, как нам тогда казалось, передовых стран, которые были очень даже не прочь научить нас демократии.