К 2050 году на Земле станет в два раза меньше кофе. Чем ещё опасно глобальное потепление?

Ученые уверяют: если уровень Мирового океана продолжит подниматься с такой же скоростью, как сейчас, то Хельсинки уйдет под воду к концу столетия, а Лондон – уже к 2030 году, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Это интерактивная карта, на которой можно увидеть, что случится с разными странами, если поднимется уровень мирового океана. Например, вот что будет с Беларусью, стоит лишь воде прибавиться, скажем, на 50 метров. Вроде бы ничего страшного. А вот 150 уже впечатляют. Жителям половины страны не позавидуешь. Как уверяют авторы проекта, их карта может помочь найти место для спасения, если мировой океан вдруг решит стремительно подняться. Но есть и другой вариант развития событий. К 2100 году, обещают экологи, на Земле будет климат, как на Венере. И это не научная фантастика.

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси:

В известной нам истории Земли никогда еще температура не росла столь быстро, с такой экстремальной скоростью, как сейчас. Если мы посмотрим на изменение температуры, то мы имеем резкий всплеск температуры. Впрочем, есть и другое мнение. Нынешние исследователи полагают: впереди, возможно, самый настоящий, на многие тысячелетия, новый ледниковый период. Есть и хорошая новость: геологи утверждают – да, климат становится холоднее, но в глобальных временных масштабах это не менее 20 тысяч лет.