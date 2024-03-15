К 2050 году на Земле станет в два раза меньше кофе. Чем ещё опасно глобальное потепление?

Ученые уверяют: если уровень Мирового океана продолжит подниматься с такой же скоростью, как сейчас, то Хельсинки уйдет под воду к концу столетия, а Лондон – уже к 2030 году, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Ученые уверяют: если уровень Мирового океана продолжит подниматься с такой же скоростью, как сейчас, то Хельсинки уйдет под воду к концу столетия, а Лондон – уже к 2030 году, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Это интерактивная карта, на которой можно увидеть, что случится с разными странами, если поднимется уровень мирового океана. Например, вот что будет с Беларусью, стоит лишь воде прибавиться, скажем, на 50 метров. Вроде бы ничего страшного. А вот 150 уже впечатляют. Жителям половины страны не позавидуешь. Как уверяют авторы проекта, их карта может помочь найти место для спасения, если мировой океан вдруг решит стремительно подняться. Но есть и другой вариант развития событий. К 2100 году, обещают экологи, на Земле будет климат, как на Венере. И это не научная фантастика.
Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси:
В известной нам истории Земли никогда еще температура не росла столь быстро, с такой экстремальной скоростью, как сейчас. Если мы посмотрим на изменение температуры, то мы имеем резкий всплеск температуры.
Впрочем, есть и другое мнение. Нынешние исследователи полагают: впереди, возможно, самый настоящий, на многие тысячелетия, новый ледниковый период. Есть и хорошая новость: геологи утверждают – да, климат становится холоднее, но в глобальных временных масштабах это не менее 20 тысяч лет.
Есть и другие приметы кардинального изменения климата, скажем так, весьма неожиданные. Во-первых, жара – убийца рождаемости. Исследователи обнаружили, что в дни с температурой выше 26,7 градуса по Цельсию у людей снижается фертильность. Кроме того, к 2050 году на планете станет в два раза меньше кофе: площади, на которых его выращивают в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Колумбии, из-за опустынивания сократятся вдвое.
Есть и вовсе любопытный факт: из-за изменений климата и уровня влажности повышается количество бактерий, которые питаются мумиями, из-за чего даже в музеях они начинают быстрее разлагаться. А вот аллергии становятся тяжелее. Повышение общей температуры на планете приводит к более ранней и долгой весне, из-за чего в воздухе появляется больше пыльцы. Врачи утверждают: сезон чихания увеличился на 20 дней. Да и вообще, стало больше людей, самочувствие которых напрямую зависит от погоды.
Почему люди становятся метеозависимыми? Узнали у врача – подробности здесь.