Игорь Сергеенко вручил первые паспорта юным белорусам
Документ во взрослую жизнь и напутствие, как стать достойным гражданином. В День Конституции отличившимся ребятам (а это более полусотни юношей и девушек со всей страны) в торжественной обстановке вручили их первые паспорта. Патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси» прошла 15 марта в Музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава Администрации Президента во время церемонии, паспорт – это не только гражданские права, но и серьезная ответственность. Это уважение традиций своей страны, знание своего исторического прошлого и каждодневный труд на благо Родины. В юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, помимо паспорта и традиционных подарков, ребята получили письмо-наказ от юных героев Великой Отечественной войны: Зины Портновой, Зои Космодемьянской, Бориса Царикова и Марата Казея.
Юлия Тереня, участница Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси»:
Я очень рада, у меня даже присутствует волнение. Но я очень рада, что выпала такая возможность – получить свой первый документ в такой атмосфере, в такой обстановке.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Это определенный шаг в их жизни, это ступень. Первая ступень во взрослую жизнь – получить основной документ, да еще и в день 30-летия нашей белорусской Конституции. И в Музее истории Великой Отечественной войны в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Уникальная возможность – посмотреть экспозицию музея, соприкоснуться с подвигом наших предков в те годы грозного военного лихолетья.