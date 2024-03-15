Игорь Сергеенко вручил первые паспорта юным белорусам

Документ во взрослую жизнь и напутствие, как стать достойным гражданином. В День Конституции отличившимся ребятам (а это более полусотни юношей и девушек со всей страны) в торжественной обстановке вручили их первые паспорта. Патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси» прошла 15 марта в Музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава Администрации Президента во время церемонии, паспорт – это не только гражданские права, но и серьезная ответственность. Это уважение традиций своей страны, знание своего исторического прошлого и каждодневный труд на благо Родины. В юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, помимо паспорта и традиционных подарков, ребята получили письмо-наказ от юных героев Великой Отечественной войны: Зины Портновой, Зои Космодемьянской, Бориса Царикова и Марата Казея.

Юлия Тереня, участница Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси»:

Я очень рада, у меня даже присутствует волнение. Но я очень рада, что выпала такая возможность – получить свой первый документ в такой атмосфере, в такой обстановке.