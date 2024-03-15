Почему люди становятся метеозависимыми? Узнали у врача

Сегодня никто не удивится, если услышит: «Болит голова, наверное, магнитная буря». Да, мы все метеозависимы, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Так заложено природой, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Сегодня никто не удивится, если услышит: «Болит голова, наверное, магнитная буря». Да, мы все метеозависимы, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Так заложено природой, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «32-я ГКП г. Минска»:
Это влияние перепада атмосферного давления, температуры, влажности на организм на метаболическом уровне клетки.
Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вгоняет в депрессию? Большинство ученых сходятся на том, что люди действительно реагируют на погоду. Более того, многие предупреждают: мы становимся все более метеозависимыми! И даже называют это «болезнью современности».
Катерина Корань, страдает метеозависимостью:
Все изменения я начала замечать еще с детства, любая смена погоды на меня как-то, но влияла. Потом я начала замечать, что если у меня тянут мышцы или суставы, то точно будет дождь. Когда он идет, я как бы себе галочку ставлю, что я говорила.
Медики доказали: у тех, кто живет в северных широтах, заболевания протекают иначе, нежели у жителей южных стран. Это зависит от длительности светового дня, перепада температур, влажности, насыщения витамином Д. Например, при низких температурах воздуха и низкой влажности происходит низкое связывание кислорода в крови, увеличивается уровень гемоглобина.
Анна Ермакович:
У пациентов могут наблюдаться проблемы с дыхательной системой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для людей, которые проживают в более теплых климатических условиях, уже совершенно другая патология. Это могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, потому что жарко, мы потеем, особенно если высокая влажность воздуха. Идет плохая теплоотдача, кровь становится более густая, могут образовываться тромбы, инфаркты, инсульты.
К 2050 году на Земле станет в два раза меньше кофе. Чем еще опасно глобальное потепление – подробности здесь.