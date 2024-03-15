Почему люди становятся метеозависимыми? Узнали у врача

Сегодня никто не удивится, если услышит: «Болит голова, наверное, магнитная буря». Да, мы все метеозависимы, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Так заложено природой, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «32-я ГКП г. Минска»:

Это влияние перепада атмосферного давления, температуры, влажности на организм на метаболическом уровне клетки. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вгоняет в депрессию? Большинство ученых сходятся на том, что люди действительно реагируют на погоду. Более того, многие предупреждают: мы становимся все более метеозависимыми! И даже называют это «болезнью современности».

Катерина Корань, страдает метеозависимостью:

Все изменения я начала замечать еще с детства, любая смена погоды на меня как-то, но влияла. Потом я начала замечать, что если у меня тянут мышцы или суставы, то точно будет дождь. Когда он идет, я как бы себе галочку ставлю, что я говорила.