Лукашенко: мы не будем ввязываться в войну, если нас не будут трогать – я вам обещаю

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Присаживайтесь. Видно, что о людях здесь заботятся. Удивительно для меня, что молодежь отсюда не уезжает, не рвется в город. Куда уезжать отсюда? Воздух лучше у вас в 300 раз, чем в Минске. Школа, детский сад, все необходимое, работа. Меня многое здесь удивило, честно вам скажу. Я же уже работаю не первый год, трудно меня удивить. Видел я многое, но это меня удивило, что вы в центре этого огромного массива, я подлетал сюда на вертолете: кругом лес, лес, и тут такая жемчужина.

Поэтому наша главная задача – там, где есть возможность эти центры построить, а где-то сохранить, туда будем направлять средства, чтобы и построить, и сохранить. Мир одурел, и мы не знаем, порой даже политики не знают, что будет завтра. Поэтому нужно гибкое производство, недорогое. Сегодня есть спрос на вашу продукцию, на все то, что производите. Ну надо это производить.

В данном случае вы можете заработать столько, сколько хотите. Почему? Потому что, если вы это будете производить, у вас это купят. Есть спрос. Когда есть экономика, вряд ли будет война. Вряд ли это государство будет воевать. Но если нет экономики – беда. На нас спрос есть. Но сейчас время такое, непонятное и неизвестное, когда надо выстоять. Где-то приспособиться, где-то схитрить. Но все время хитрить не будешь. Надо жить своим умом, естественно, но понимать, что там тоже не дураки, по ту сторону. Но нам надо выдержать это время.

Выдержим – будут жить наши дети. Не выдержим – окунемся в этот омут, 50 с лишним конфликтов и войн в мире сейчас. 50 с лишним! Не хотелось, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача Президента и власти.

Я вас не подведу, не переживайте. Знаю, что вы в основном мои люди, которые меня всегда поддерживали, хоть и многие не видели меня, если телевизор не брать. И я всегда помню, что вам очень обязан. И буду стараться так, чтобы вас не подвести. Живите долго, и если у вас есть какие-то ко мне вопросы, пожалуйста, я готов на эти вопросы ответить. Когда еще встретимся? Кажется, Беларусь не такая большая, а столько тысяч мест, что даже за время моего президентства трудно побывать.

И первым стал вопрос об уместности такого производства на территории заповедника. Ожидаемо, его озвучила представитель научного сообщества.