Лукашенко: мы не будем ввязываться в войну, если нас не будут трогать – я вам обещаю

Во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и осмотрел «деревню будущего», а опыт имеющегося там небольшого производства по переработке древесины предложил внедрять по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Эмоциональным и продолжительным разговор от первого лица получился с местными жителями. Еще бы, в первых рядах прекрасная половина. Локация аутентичная, атмосфера теплая, несмотря на промозглую осень.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Присаживайтесь. Видно, что о людях здесь заботятся. Удивительно для меня, что молодежь отсюда не уезжает, не рвется в город. Куда уезжать отсюда? Воздух лучше у вас в 300 раз, чем в Минске. Школа, детский сад, все необходимое, работа. Меня многое здесь удивило, честно вам скажу. Я же уже работаю не первый год, трудно меня удивить. Видел я многое, но это меня удивило, что вы в центре этого огромного массива, я подлетал сюда на вертолете: кругом лес, лес, и тут такая жемчужина.
Поэтому наша главная задача – там, где есть возможность эти центры построить, а где-то сохранить, туда будем направлять средства, чтобы и построить, и сохранить. Мир одурел, и мы не знаем, порой даже политики не знают, что будет завтра. Поэтому нужно гибкое производство, недорогое. Сегодня есть спрос на вашу продукцию, на все то, что производите. Ну надо это производить.
В данном случае вы можете заработать столько, сколько хотите. Почему? Потому что, если вы это будете производить, у вас это купят. Есть спрос. Когда есть экономика, вряд ли будет война. Вряд ли это государство будет воевать. Но если нет экономики – беда. На нас спрос есть. Но сейчас время такое, непонятное и неизвестное, когда надо выстоять. Где-то приспособиться, где-то схитрить. Но все время хитрить не будешь. Надо жить своим умом, естественно, но понимать, что там тоже не дураки, по ту сторону. Но нам надо выдержать это время.
Выдержим – будут жить наши дети. Не выдержим – окунемся в этот омут, 50 с лишним конфликтов и войн в мире сейчас. 50 с лишним! Не хотелось, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача Президента и власти.
Я вас не подведу, не переживайте. Знаю, что вы в основном мои люди, которые меня всегда поддерживали, хоть и многие не видели меня, если телевизор не брать. И я всегда помню, что вам очень обязан. И буду стараться так, чтобы вас не подвести. Живите долго, и если у вас есть какие-то ко мне вопросы, пожалуйста, я готов на эти вопросы ответить. Когда еще встретимся? Кажется, Беларусь не такая большая, а столько тысяч мест, что даже за время моего президентства трудно побывать.
И первым стал вопрос об уместности такого производства на территории заповедника. Ожидаемо, его озвучила представитель научного сообщества.
Татьяна Богуцкая, научный сотрудник научного отдела Березинского биосферного заповедника:
Не является ли неким диссонансом с целями и задачами заповедника строительство, модернизация, нахождение на территории биосферного заповедника такого большого деревообрабатывающего цеха?
Александр Лукашенко:
Понятно. Я считаю, что не является. И здесь, и в Беловежской пуще, и на Припяти – везде есть эти производственные точки. Они, к сожалению, небольшие. И там, где можно еще построить и есть такие ветровально-буреломные участки… Я говорю, они будут всегда, потому что лес стареет. Если мы вовремя его не изымаем, он упадет.
В Беловежской пушке, наверное, вы были и видели этот участок, где категорически запрещена хозяйственная деятельность. Дерево упало на дорогу, его распиливают и кладут рядом. Это под контролем, по-моему, ЮНЕСКО, и они деньги нам какие-то платят. Ну платят хорошо. Мы эти деревья будем с дороги убирать и класть рядом.
Но вам никто здесь ничего особо не платит, кроме государства, которое и так не богато. Это не значит, что мы должны все разрушить, выпилить, как поляки сделали с Беловежской пущей. Поэтому 80 % – заповедник, а 20 % – вы можете в этих лесах своих лес заготавливать. Можете. Но в заповедных местах тоже.
С вашим участием, под контролем, чтобы не разрушать нашу экологию, чтобы природу сохранить, потихонечку изымайте и используйте для себя лишнее, чтобы там не было, чтобы не пропало это. Я это вижу так, но ни в коем случае не во вред природе. Упаси вас Господь. Здесь я еще более радикален, чем вы. Хоть это ваша жизнь и вы постоянно этим занимаетесь, но это и моя жизнь. Мы должны сохранить для детей этот уголок. Тем и прекрасна Беларусь.