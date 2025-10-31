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Лукашенко поручил тиражировать в Беларуси небольшие производства по переработке древесины

31 октября 2025 14:04
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Глава государства посетил Березинский биосферный заповедник. В 2025 году ему исполнилось 100 лет. Юбилей старейшая особо охраняемая территория страны встречает в обновленном виде – здесь завершена масштабная реконструкция и модернизация центральной усадьбы – деревни Домжерицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поручил тиражировать в Беларуси небольшие производства по переработке древесины-2

Развитие населенного пункта соответствует концепции «деревни будущего». Так, ведется жилищное строительство, уже обновлена производственная база. Кроме того, в Доме экологического просвещения открылся музей, где собран опыт нескольких поколений ученых, лесников и энтузиастов. 

Давайте для своих людей делать! Лукашенко поручил развивать территории заповедников.

Глава государства ознакомился с обновленными объектами, особо отметил важность развития территорий заповедника, в том числе в туристическом отношении. Сегодня это прибыльная отрасль. Отметим, заповедник – многоотраслевое предприятие. Ключевые показатели лесохозяйственной деятельности здесь выполняют успешно. Например, ежегодный объем заготовки древесины достигает 100 тысяч кубометров. В рамках инвестиционных проектов в сентябре 2024 года завершили строительство сушильного комплекса, а в апреле текущего – введен в эксплуатацию цех по производству садово-парковой мебели. Так, реализуются поручения главы государства о производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

Лукашенко поручил тиражировать в Беларуси небольшие производства по переработке древесины-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я говорю, вот такие производства, они же 4 миллиона долларов, копейки, надо тиражировать. Вот Беловежская пуща еще. И под это ты должен получить ссуду под смешной процент. И это не жалко, потому что окупаемость высокая. Главное – реализация идет. Витебскую область надо, извини меня, натыкать вот таким производством.

Работе производственной площадки Президент дал высокую оценку и подчеркнул, что подобный опыт необходимо тиражировать по стране.

Все подробности – в наших следующих выпусках новостей.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента

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