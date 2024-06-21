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В Минске стартовал международный мотопробег к 80-летию освобождения Беларуси

21 июня 2024 11:35
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Международный мотопробег, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стартовал 21 июня в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в патриотическом мероприятии принимают более 100 байкеров из разных стран: Беларуси, России, Латвии.

В Минске стартовал международный мотопробег к 80-летию освобождения Беларуси-1

Встретившись в Минске, колонна взяла курс на Брест. Первую остановку участники заезда сделали уже сегодня. В Слониме байкеров ждали на церемонии открытия детской спортивной площадки. После общения с ребятами члены мотоклуба продолжат путь. Завтра, 22 июня, они достигнут конечного пункта назначения и присоединятся к митингу-реквиему в Брестской крепости. Также запланировано посещение военно-исторической реконструкции.

# Великая Отечественная война # общество

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