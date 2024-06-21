Музей на колёсах «Поезд Победы» встретили у стен Брестской крепости
Прямиком из прошлого. Уникальный музей на колесах «Поезд Победы» прибыл на первую станцию своего длинного маршрута. Сегодня, 21 июня, в торжественной обстановке состав встретили у стен легендарной непокоренной цитадели – Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неслучайно путешествие «Поезда Победы» по Беларуси начинается с Бреста: этот город первым в июне 1941-го принял удар фашистских захватчиков и последним был освобожден от оккупантов. Передвижной музей – это 10 вагонов, где оживает история. Интерактивная экспозиция рассказывает о предвоенном времени, Великой Отечественной войне и непростом периоде восстановления после Победы через судьбы людей. Именно благодаря этому приему экспозиция так берет за душу. В 2024 году поезд пополнился новыми вагонами.
Дмитрий Поштаренко, руководитель творческой мастерской «Невский баталист», автор экспозиции «Поезд Победы»:
В этом году жители Беларуси смогут увидеть новый вагон, который мы добавили. Он посвящен процессам или трибуналам, часть вагона нового посвящена уже трибуналу над фашистами, над немцами – это Нюрнбергский трибунал. Мы воссоздали первый ряд скамьи подсудимых, причем это были самые отъявленные преступники нацистской Германии.
Экскурсия проводится с аудиогидом. Одновременно в вагоне могут находиться не более 12 человек. Жителям и гостям Бреста интерактивная экспозиция будет доступна два дня. А уже вечером 22 июня состав продолжит свое путешествие. С 21 июня по 21 июля он побывает в 23 больших и малых городах Беларуси.