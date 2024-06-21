Спанакопита со шпинатом и сыром фета. Готовим греческий пирог

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим спанакопиту со шпинатом и сыром фета. Для этого блюда нам понадобится тесто фило, шпинат, лук, чеснок, сливочное масло, кедровый орех, семена льна, куриное яйцо, молоко, сыр фета и укроп. Спанакопита – это традиционный греческий пирог, который готовится из тончайшего теста фило и сыра фета с добавлением шпината.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится репчатый лук, нарезаем его мелким кубиком. Также нам понадобится половина фиолетовой луковицы, два зубчика чеснока, мелко его рубим. Берем сыр фета и разминаем его вилкой в мелкую крошку. Также нам понадобится укроп, мелко режем, добавляем к сыру. Также к сыру добавляем одно куриное яйцо, тщательно перемешиваем.

Наши ингредиенты готовы, осталось обжарить лук и шпинат. Разогреваем сковородку, добавляем на нее растительное масло и высыпаем лук. Лук обжариваем до готовности приблизительно три минуты. В процессе жарки лука слегка его подсаливаем. После того как лук будет готов, мы добавим шпинат. Шпинат готовится очень быстро, на разогретой сковородке менее минуты – он будет готов. Шпинат добавляю в несколько этапов, постоянно помешивая и выпаривая лишнюю влагу.

Начинка готова, приступаем к сборке спанакопиты. Выкладываем тесто на дно формы, потом берем сливочное масло, молоко и слегка смазываем тесто. Сверху укладываем еще один слой теста, смазываем молочно-сливочной смесью. Начинаем выкладывать начинку. Шпинат равномерно распределяем по всей форме, посыпаем кедровым орешком, также распределяем равномерно сыр. Добавляю семена льна, сверху укладываю еще один слой теста, хорошенько утрамбовываю. Каждый лист спанакопиты мы промазываем молочно-сливочной смесью, что придает большую сочность и нежность вкуса.

Выкладываю следующий слой шпината, сыра, добавляю кедровые орешки. Кедровый орех придаст нашему блюду необычный вкус, также орехи содержат очень много витаминов и полезных микроэлементов. Семена льна содержат очень много клетчатки и благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Также они содержат углеводы. Следующий слой теста смазываем молочно-сливочной смесью. Еще один слой теста. Выкладываем шпинат, равномерно распределяем по всей форме. Также добавляем сыр, орехи, семена льна и запечатываем. Смазываем хорошенько молочно-сливочной смесью, накрываем еще одним листом теста и края подгибаем внутрь. Снова промазываем хорошенько, сверху посыпаем семенами льна.