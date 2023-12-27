Можно ли вписать в завещание своих домашних животных – объясняет нотариус

Наследство раздора. Как вступить в наследство и не переругаться с родней? Взаимные претензии, юридическая неграмотность при составлении завещания и все – родственники в раз становятся заклятыми врагами. Недвижимость зачастую становится тем самым яблоком раздора при дележке наследства. Как грамотно поделить наследство? Как не превратить эту борьбу в настоящую войну и за кем последнее слово? И когда все противоречия сможет решить только суд? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Шпегун, заведующая нотариальной конторой № 2 Центрального района Минска:
В завещании указывают все свое имущество как правило. Завещать можно практически все.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Домашних животных завещают?
Татьяна Шпегун:
Нет, это не имущество. Домашние животные не относятся к имуществу. Единственное, что с ними можно сделать, – дать наследникам поручение их досмотреть и содержать. Но как имущество мы их в завещании не указываем.
Читайте также: Что такое договор дарения и можно ли его расторгнуть – рассказала адвокат