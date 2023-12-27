Травматолог-ортопед из Минска разрабатывает инновационные методы лечения. В чём их уникальность?

Реализовать проект удалось благодаря президентскому гранту, который получил травматолог-ортопед Андрей Деменцов. К слову, это уже не первая авторская методика врача. Идеи для научных разработок черпает на практике, в клинических условиях доказывает их эффективность.

Опыт и современные технологии, которые создают белорусские медики, также являются признанными государством. Врачи 6-й городской клинической больницы внедрили новый метод лечения маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Борисович в медицине уже 20 лет. Травматолог-ортопед ставит на ноги даже самых тяжелых пациентов. А еще разрабатывает прогрессивные технологии лечения. В 2023 году его авторский метод лечения деформации стопы получил президентский грант.

Андрей Деменцов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска: Изучая анатомию строения мышц голени, а также сталкиваясь с проблемами у пациентов, у которых имеется эквинусная деформация, изучая анатомические атласы, глядя на то, как работают коллеги, что они делают, меня посетила мысль, почему бы к ахиллову сухожилию, к апоневрозу икроножной мышцы не дойти из одного доступа.

Работа ювелирная. Если по учебникам классический доступ к сухожилию – 20-30 сантиметров, то метод Андрея Борисовича предполагает проведение всей операции через небольшой разрез в 3,5 сантиметра.

Андрей Деменцов:

Главное преимущество нашей методики состоит в том, что она малотравматична. Мы используем небольшой доступ, размером порядка 3-4 сантиметра. Время операции составляет порядка 20-25 минут. Мы экономим операционное время, ускоряем процесс реабилитации пациента и возвращение его к полноценной жизни.

К исследовательской работе Андрей Борисович подключает и молодых коллег. Сейчас команда специалистов с головой погружена в новый проект.