Участники новогоднего бала во Дворце Независимости готовятся выйти на паркет

Алена Сырова, политический обозреватель:

Сегодня я в ожидании своего самого любимого мероприятия в этом году во Дворце Независимости – Республиканского новогоднего бала для молодежи. Такая личная предпраздничная традиция для меня и, я уверена, для многих белорусов, поскольку бал проходит уже в шестой раз. В 2018-м, когда все только начиналось и закладывалась эта красивая традиция, было так же волнительно и трепетно. Хотя убранство зала год от года меняется и добавляются какие-то новые фишки.

Например, в этом году оркестр будет расположен в центре зала, в то время как во все предыдущие находился в дальнем углу. На этот бал приглашают талантливую молодежь из всех регионов страны. Они представляют и высшие учебные заведения, и колледжи, и лицеи. В общем-то, это ребята заслуженные и одаренные, представляют не только гражданские, но и военные вузы.