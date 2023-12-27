Участники новогоднего бала во Дворце Независимости готовятся выйти на паркет

Мерцание огней, волнующие звуки музыки и шелест бальных платьев. В величественных залах Дворца Независимости сегодня царит особая, праздничная атмосфера. Здесь вот-вот начнется Республиканский новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники готовятся выйти на паркет, и за происходящим наблюдает наша съемочная группа.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Сегодня я в ожидании своего самого любимого мероприятия в этом году во Дворце Независимости – Республиканского новогоднего бала для молодежи. Такая личная предпраздничная традиция для меня и, я уверена, для многих белорусов, поскольку бал проходит уже в шестой раз. В 2018-м, когда все только начиналось и закладывалась эта красивая традиция, было так же волнительно и трепетно. Хотя убранство зала год от года меняется и добавляются какие-то новые фишки.
Например, в этом году оркестр будет расположен в центре зала, в то время как во все предыдущие находился в дальнем углу. На этот бал приглашают талантливую молодежь из всех регионов страны. Они представляют и высшие учебные заведения, и колледжи, и лицеи. В общем-то, это ребята заслуженные и одаренные, представляют не только гражданские, но и военные вузы.
Подробности в видеоматериале.