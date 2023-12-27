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Сергеенко: количество обращений граждан в Администрацию Президента сократилось

27 декабря 2023 17:07
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С каждым годом к высшим должностным лицам страны обращается все меньше людей. Это говорит о повышении качества работы – многие проблемные вопросы удается решить на местах. Об этом рассказал сегодня, 27 декабря, Игорь Сергеенко во время выездного приема граждан в Браславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко: количество обращений граждан в Администрацию Президента сократилось-1

Возможностью пообщаться с главой Администрации Президента лично воспользовались два десятка человек – это не только жители Браславского района, но и Витебска, Полоцка, Молодечно. Проблемы самые разные. Например, дачник из деревни Заречье приехал, чтобы от лица всех сельчан попросить восстановить разрушенный мост – он в четыре раза сократит путь до райцентра. Обращение не новое, однако есть вопросы экономической целесообразности реконструкции. Компромиссом может стать строительство пешеходной переправы. Звучали сегодня и жалобы на качество питьевой воды в регионе. Жительница Браслава рассказала, что из крана нередко идет ржавая вода. Больше половины водопроводных сетей в городе в чугунном исполнении.

В 2024-м запланирована их частичная реконструкция, а значит в ближайшем будущем ситуация улучшится. Глава Администрации взял вопрос на личный контроль, отметив, что эта тема может стать основой для региональной программы развития.

Сергеенко: количество обращений граждан в Администрацию Президента сократилось-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Если говорить по результатам за этот год, то количество обращений граждан в Администрацию непосредственно сократилось (это порядка 18 тысяч в этом году) процентов на 20. Это отчасти говорит о том, что многие вопросы решаются непосредственно на местах и все руководители и чиновники выполняют те указания, которые необходимо реализовывать на местах. Я имею в виду указания главы государства о внимательном и чутком отношении к запросам наших граждан.

Сергеенко: количество обращений граждан в Администрацию Президента сократилось-7

Во время приема также звучали вопросы, касающиеся состояния жилищно-коммунального хозяйства, границ земельных участков, интернет-покрытия. По всем обращениям будет дан ответ.

# Прием граждан # общество # Игорь Сергеенко

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