Сергеенко: количество обращений граждан в Администрацию Президента сократилось

С каждым годом к высшим должностным лицам страны обращается все меньше людей. Это говорит о повышении качества работы – многие проблемные вопросы удается решить на местах. Об этом рассказал сегодня, 27 декабря, Игорь Сергеенко во время выездного приема граждан в Браславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможностью пообщаться с главой Администрации Президента лично воспользовались два десятка человек – это не только жители Браславского района, но и Витебска, Полоцка, Молодечно. Проблемы самые разные. Например, дачник из деревни Заречье приехал, чтобы от лица всех сельчан попросить восстановить разрушенный мост – он в четыре раза сократит путь до райцентра. Обращение не новое, однако есть вопросы экономической целесообразности реконструкции. Компромиссом может стать строительство пешеходной переправы. Звучали сегодня и жалобы на качество питьевой воды в регионе. Жительница Браслава рассказала, что из крана нередко идет ржавая вода. Больше половины водопроводных сетей в городе в чугунном исполнении.

В 2024-м запланирована их частичная реконструкция, а значит в ближайшем будущем ситуация улучшится. Глава Администрации взял вопрос на личный контроль, отметив, что эта тема может стать основой для региональной программы развития.