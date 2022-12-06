Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря

Новости Беларуси. 15 декабря в Минской области стартует благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 декабря в Минской области стартует благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Крупском районе подготовка к добрым делам уже началась. Представители активной молодежи, местной власти и общественности присоединятся к мероприятиям. В планах – навестить ребят в учреждениях образования, пациентов детского отделения районной больницы и воспитанников социального приюта. Конечно, не с пустыми руками. Центральным событием акции станет районное мероприятие, которое пройдет 28 декабря.
Владимир Рогов, начальник управления по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома:
В Крупском районе запланировано много ярких и красочных мероприятий, в которых примут участие представители районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, присоединятся к мероприятиям наши общественные объединения, это профсоюз, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский детский фонд и другие.
Акция «Наши дети» продлится в Минской области до 15 января. В ней примут участие более 3 000 детей.
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