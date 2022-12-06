Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря

Новости Беларуси. 15 декабря в Минской области стартует благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Крупском районе подготовка к добрым делам уже началась. Представители активной молодежи, местной власти и общественности присоединятся к мероприятиям. В планах – навестить ребят в учреждениях образования, пациентов детского отделения районной больницы и воспитанников социального приюта. Конечно, не с пустыми руками. Центральным событием акции станет районное мероприятие, которое пройдет 28 декабря.

Владимир Рогов, начальник управления по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома:

В Крупском районе запланировано много ярких и красочных мероприятий, в которых примут участие представители районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, присоединятся к мероприятиям наши общественные объединения, это профсоюз, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский детский фонд и другие.