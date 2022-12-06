Прямой эфир

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря

06 декабря 2022 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 декабря в Минской области стартует благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря-1

Так, в Крупском районе подготовка к добрым делам уже началась. Представители активной молодежи, местной власти и общественности присоединятся к мероприятиям. В планах – навестить ребят в учреждениях образования, пациентов детского отделения районной больницы и воспитанников социального приюта. Конечно, не с пустыми руками. Центральным событием акции станет районное мероприятие, которое пройдет 28 декабря.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря-4

Владимир Рогов, начальник управления по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома:
В Крупском районе запланировано много ярких и красочных мероприятий, в которых примут участие представители районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, присоединятся к мероприятиям наши общественные объединения, это профсоюз, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский детский фонд и другие.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует 15 декабря-7

Акция «Наши дети» продлится в Минской области до 15 января. В ней примут участие более 3 000 детей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Благотворительная акция # общество # Владимир Рогов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Здесь работа налажена жёстко». В СК рассказали, что грозит тем, кто не платит алименты
06 декабря 2022 14:01

«Здесь работа налажена жёстко». В СК рассказали, что грозит тем, кто не платит алименты

В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять
06 декабря 2022 13:42

В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять

Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жильё бесплатно
06 декабря 2022 13:26

Военнослужащие Беларуси смогут получить в собственность арендное жильё бесплатно