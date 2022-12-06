Хватит ли минчанам овощей и фруктов? Узнали, что в стабфонде

Новости Беларуси. Объемы по закладке овощей и фруктов в стабфонд Минска увеличены на 17 % к уровню 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане будут полностью обеспечены витаминной продукцией. Запасов хватит до следующего урожая. В 2022 году на предприятии «Партизанское» в закрома заложили около 4 000 тонн картофеля, по 500 тонн моркови и свеклы, а также по 900 тонн капусты и яблок. Все овощи и фрукты белорусской селекции. Для хранения каждого вида продукции отведены отдельные камеры. В них поддерживается определенный режим температуры и влажности.

Галина Райчук, заместитель директора УП «Партизанское»:

Так как мы храним овощи до нового урожая, то, конечно же, мы отдаем предпочтение позднеспелым овощам. В основном мы берем овощи с более южных районов Беларуси, так как они более сладкие, более иммунитет у них устойчивый. Что касается яблок, то в основном это все Столинский район.

Наталья Булыга, заведующая лабораторией УП «Партизанское»:

Продукция в основном поставляется в учреждения социальной сферы. Это детские сады, школы, медучреждения, также обслуживаем некоторые магазины.