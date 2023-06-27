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Лукашенко: много разговоров и болтовни о «Вагнере», а мы прагматично к этому подходим

27 июня 2023 12:08
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Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром обороны Виктором Хрениным ответил на разговоры вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Президент отметил, что сейчас вокруг этой темы много разговоров и болтовни. Но, если их командиры приедут в Беларусь, они могут помочь. Речь идет об опыте. Штурмовые отряды находятся на передовой, расскажут, что сейчас важно, отметил Лукашенко. Белорусский лидер сообщил о своем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. «Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться», – сказал Лукашенко. Он также обозначил, что такой опыт бесценен, его от вангеровцев и нужно взять.  

По словам Президента, бояться их нечего. В Беларуси ухо держат востро, подытожил белорусский лидер. 

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин

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