Лукашенко: много разговоров и болтовни о «Вагнере», а мы прагматично к этому подходим

Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром обороны Виктором Хрениным ответил на разговоры вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что сейчас вокруг этой темы много разговоров и болтовни. Но, если их командиры приедут в Беларусь, они могут помочь. Речь идет об опыте. Штурмовые отряды находятся на передовой, расскажут, что сейчас важно, отметил Лукашенко. Белорусский лидер сообщил о своем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. «Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться», – сказал Лукашенко. Он также обозначил, что такой опыт бесценен, его от вангеровцев и нужно взять.

По словам Президента, бояться их нечего. В Беларуси ухо держат востро, подытожил белорусский лидер.