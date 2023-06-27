В политику через соцсети. «Белая Русь» запустила проект, который поможет ей занять нишу в медиапространстве

Новости Беларуси. В политику через социальные сети. Партия «Белая Русь» запустила проект, который поможет ей занять свою нишу в современном медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это серия встреч и мастер-классов с аналитиками, специалистами диджитал-маркетинга, а также профессионалами в медиасфере.

Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Онлайн-платформы не только информируют, но и формируют общественное мнение. И, надо сказать, не всегда подлинное. Для эффективного противодействия противнику в медиапространстве необходима работа, в том числе и политических институтов.

На первой встрече участники проекта «Белая Русь VIRTUAL» ответили сразу на несколько вопросов: зачем политической партии соцсети, какую из онлайн-платформ выбрать и как противодействовать фейкам?