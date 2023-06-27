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В политику через соцсети. «Белая Русь» запустила проект, который поможет ей занять нишу в медиапространстве

27 июня 2023 11:11
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Новости Беларуси. В политику через социальные сети. Партия «Белая Русь» запустила проект, который поможет ей занять свою нишу в современном медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это серия встреч и мастер-классов с аналитиками, специалистами диджитал-маркетинга, а также профессионалами в медиасфере.

В политику через соцсети. «Белая Русь» запустила проект, который поможет ей занять нишу в медиапространстве-1

Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Онлайн-платформы не только информируют, но и формируют общественное мнение. И, надо сказать, не всегда подлинное. Для эффективного противодействия противнику в медиапространстве необходима работа, в том числе и политических институтов.

На первой встрече участники проекта «Белая Русь VIRTUAL» ответили сразу на несколько вопросов: зачем политической партии соцсети, какую из онлайн-платформ выбрать и как противодействовать фейкам?

В политику через соцсети. «Белая Русь» запустила проект, который поможет ей занять нишу в медиапространстве-4

Андрей Есьман, председатель районного отделения по Центральному району Белорусской партии «Белая Русь»:
Информационное поле у нас сегодня настолько перегружено, что порой разобраться не только обывателю, но и подготовленному человеку достаточно сложно. Много фейков, непроверенной информации, вбросов, перепостов. Сегодня мы запускаем проект, который поможет нам разобраться в информационном поле, работать с этой информацией, чтобы мы могли дальше ее правильно транслировать.

В политику через соцсети. «Белая Русь» запустила проект, который поможет ей занять нишу в медиапространстве-7

Участниками первой встречи проекта «Белая Русь VIRTUAL» стали представители столичных отделений политической партии. Подобные мастер-классы пройдут в каждом областном центре.

# Белорусские партии # общество # Андрей Есьман # Фотофакт

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