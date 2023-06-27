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В Беларуси открылся международный профсоюзный форум для молодёжи. Обсудили условия труда и соцпартнёрство

27 июня 2023 11:25
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Новости Беларуси. Более 100 участников из восьми стран. В Беларуси открылся международный профсоюзный образовательный форум для молодежи «ТЕМП», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси открылся международный профсоюзный форум для молодёжи. Обсудили условия труда и соцпартнёрство-1

Для участников подготовлена обширная образовательная программа – тренинги, мастер-классы, круглые столы. В центре внимания – условия труда, переобучение и социальное партнерство. На протяжении недели запланированы посещения различных предприятий и учреждений. Будет изучаться практика работы профсоюзных организаций. Значительная часть программы посвящена знакомству с историей и традициями Беларуси.

В Беларуси открылся международный профсоюзный форум для молодёжи. Обсудили условия труда и соцпартнёрство-4

Родриго Азеведо, представитель профсоюзного движения (Португалия):
Этот форум объединяет всех нас, здесь собралось очень много профсоюзных организаций. Мне очень нравится здесь. Интересно изучить Беларусь со всех сторон, погрузиться в белорусскую культуру для того, чтобы в будущем продолжить сотрудничать с Беларусью.

В Беларуси открылся международный профсоюзный форум для молодёжи. Обсудили условия труда и соцпартнёрство-7

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Самое главное, что молодежь приезжает, общается между собой. И не под каким-то давлением или под чьим-то ангажированным мнением формирует свое мнение. Она видит страну. Мы показываем много интересного того, что они, безусловно, в своей практике смогут учесть: нашу коллективную договорную работу, показать, как мы работаем с социальными партнерами, с правительством, как мы работаем в законодательной части. Ну а для молодежи самое важное, чтобы дерзали, шли смело вперед. И у них обязательно все получится.

В Беларуси открылся международный профсоюзный форум для молодёжи. Обсудили условия труда и соцпартнёрство-10

Международный молодежный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП» продлится до 2 июля. Он должен способствовать развитию взаимодействия между профцентрами разных стран, а значит и между отраслями экономики и предприятиями.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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