В Беларуси открылся международный профсоюзный форум для молодёжи. Обсудили условия труда и соцпартнёрство

Новости Беларуси. Более 100 участников из восьми стран. В Беларуси открылся международный профсоюзный образовательный форум для молодежи «ТЕМП», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участников подготовлена обширная образовательная программа – тренинги, мастер-классы, круглые столы. В центре внимания – условия труда, переобучение и социальное партнерство. На протяжении недели запланированы посещения различных предприятий и учреждений. Будет изучаться практика работы профсоюзных организаций. Значительная часть программы посвящена знакомству с историей и традициями Беларуси.

Родриго Азеведо, представитель профсоюзного движения (Португалия):

Этот форум объединяет всех нас, здесь собралось очень много профсоюзных организаций. Мне очень нравится здесь. Интересно изучить Беларусь со всех сторон, погрузиться в белорусскую культуру для того, чтобы в будущем продолжить сотрудничать с Беларусью.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Самое главное, что молодежь приезжает, общается между собой. И не под каким-то давлением или под чьим-то ангажированным мнением формирует свое мнение. Она видит страну. Мы показываем много интересного того, что они, безусловно, в своей практике смогут учесть: нашу коллективную договорную работу, показать, как мы работаем с социальными партнерами, с правительством, как мы работаем в законодательной части. Ну а для молодежи самое важное, чтобы дерзали, шли смело вперед. И у них обязательно все получится.