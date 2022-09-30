Лукашенко: миллиарды долларов на оружие легко находят, а на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, денег нет

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня очень часто слышны заявления политиков по другой, очень острой проблеме в мире – о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят, а на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт. А, может быть, разработать операцию прикрытия того, что некоторые сильные мира сего творят в мире. Наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, без которых продовольствия не бывает. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Я недавно встречался с президентом России, мы долго обсуждали эту проблему. И в Беларуси, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал президент Путин, они готовы огромную массу зерна, пшеницы прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь – повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте!