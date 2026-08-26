Стал известен календарь белорусской хоккейной экстралиги

Представлен календарь белорусской хоккейной экстралиги. Регулярный чемпионат стартует 9 сентября, а завершится 27 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче открытия встретятся финалисты прошлого розыгрыша смоленский «Славутич» и жлобинский «Металлург». Каждая команда проведет по 52 поединка, всего будет сыграно 364 противостояния. Также запланированы три паузы: в ноябре, декабре и феврале. Стадия плей-офф стартует 10 марта. На главный трофей национального первенства претендуют 14 дружин.