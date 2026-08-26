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Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду

26 августа 2026 13:36
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В 51-й гвардейской артиллерийской бригаде продолжается внезапная проверка боеготовности, объявленная по поручению Президента. В часть уже начали прибывать первые военнообязанные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду-2

Ход масштабных маневров контролирует Государственный секретариат Совета безопасности. Особое внимание – работе всей вертикали управления, от Министерства обороны до конкретного подразделения. Пока же в пункте приема личного состава встречают офицеров запаса. В сжатые сроки они пройдут углубленный курс подготовки, чтобы затем обучать рядовой состав. 

Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду-4

Александр Попов, военнообязанный:
Будем готовиться, повторять знания, полученные 10 лет назад, как защищать Родину. Время потому что неспокойное.

Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду-6

Андрей Горбатенко, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Проверка продолжается, представители Госсекретариата находятся на местах. Осуществляется оценка действий обучаемых. Это обучение – процесс непрерывный, гибкий. Мы посмотрим, как опыт современных конфликтов учитывается, как он учтен в подготовке, в том числе этой бригады. В целом как работает вся система.

Экзамен держат и военкоматы: для них мобилизация резервистов также стала внезапной задачей. Главное – уложиться в армейские нормативы при сборе и отправке бойцов.

# Военные учения # Андрей Горбатенко

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